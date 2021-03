Progetto Radio Dante, il modenese Daniele Sirotti per un podcast dantesco

L’ultima avventura dell’attore e regista modenese Daniele Sirotti nell’anno dantesco lo vede coinvolto, insieme a Francesca Fini, ideatrice del progetto, in un podcast per ripercorrere i versi delle Rima e della Vita Nova di Dante Alighieri. Fondamentale è stata la consulenza di Emanuele Di Silvestro, un giovane studioso che in questa circostanza ha portato avanti una ricerca accuratissima sul linguaggio dantesco. Il progetto “Radio Dante” è commissionato dall’Istituto Italiano di Cultura di Tirana (Albania) e viene trasmesso su Radio MI ogni lunedì alle ore 11 (ora italiana), con una replica alle 18.

La voce che, insieme a Daniele Sirotti, accompagnerà gli ascoltatori nel dolce Stil Novo è quella di Daniela Cavallini. La peculiarità del percorso è quella della trasposizione del mondo dantesco nella nostra quotidianità: innovazione e passato si fondono sui temi cari al sommo poeta come l’amore, l’esilio e l’amicizia. Le voci degli attori si muovono in un paesaggio sonoro ricchissimo di suggestioni e per certi versi spiazzante, sceneggiato da Francesca Fini e sviluppato nello spazio tridimensionale dal sound-designer Boris Riccardo D’Agostino. Un paesaggio sonoro avvolgente, che sembra raccontare un road-movie ambientato nella contemporaneità, trascinando l’universo dantesco nel nostro presente. Le opere di Dante, nella versione utilizzata nel podcast, sono riprodotte su gentile concessione della Salerno Editrice. Si tratta di sonetti, ballate, una sestina lirica e canzoni che parlando d’amore, di vita e di morte, di amicizia e d’esilio. Alcune opere sono state scelte perché poco note al grande pubblico, insieme ad altre invece famosissime, come la canzone Donne ch’avete intelletto d’Amore che chiude il podcast nel ventunesimo episodio. Il progetto Radio Dante è disponibile anche come Flash Briefing Skill per Alexa sullo store di Amazon. Il Flash Briefing è un servizio dell'assistente vocale Alexa, che aggrega tutti gli aggiornamenti quotidiani di podcast, quotidiani e notizie che sono stati attivati sul proprio dispositivo. Radio Dante ha creato il proprio Flash Briefing personalizzato, per accompagnarvi in questi mesi di programmazione del podcast.

Daniele Sirotti, attore teatrale e cinematografico, ha una brillante e sfaccettata carriera. Non solo una vita da palcoscenico, ma anche dedizione nell’insegnamento: Sirotti si occupa anche di formare nella dizione, nel public speaking e nella recitazione piccoli e grandi artisti.

Un modenese Doc, che ha mosso i primi passi al Teatro Michelangelo di Modena grazie ad un corso di danza jazz, è tornato nella sua città natale pieno di idee, dopo tanti anni di vita professionale nella Capitale e ha fondato la scuola di recitazione Blue Rose, una compagnia amatoriale e una associazione di promozione sociale. Nonostante la pandemia in atto i corsi della scuola BLUE ROSE non si sono mai fermati e continuano online, sia per adulti che per ragazzi.