Sozzigalli in festa tra sagra di San Bartolomeo e musica

Sozzigalli, la piccola frazione di Soliera che costeggia il fiume Secchia, si appresta a vivere due weekend di festa, com’è tradizione a fine estate. Da domani venerdì 1 a domenica 3 settembre il parco del ritrovo sportivo di Sozzigalli, lungo la via Carpi-Ravarino, ospita la Sagra di San Bartolomeo; stessa location dall’8 al 10 settembre per la più profana “Sozzigalli in festa” compresa la festa del tortellino e una goliardica Notte degli Oscar.

Spazio alla gastronomia fin dal 1° settembre con cene a base di porchetta, la grigliata di sabato 2 settembre e la polenta con ragù di domenica 3, mentre le serate vedranno protagonisti i djs di Radio 54 Soliera (1 settembre), il Gospel Experience Choir (2 settembre) e i balli latini con Chiara e Andrea. Saranno presenti ulteriori stand gastronomici e banchetti di beneficenza. Sempre nel primo weekend è in programma il torneo di beach volley. Per iscrizioni: 340.6280263.

La festa si replica dall’8 al 10 settembre per un programma che vedrà esibirsi venerdì 8 i RadioKomModena, per un’abbuffata di cover di Vasco Rossi, sabato 9 una divertente “Notte degli Oscar” alla quale si potrà partecipare solo vestiti eleganti, tra paparazzi e tappeti rossi, entrando nella parte. Serata finale domenica 10 settembre con lo Stand Up Comedy.

Tutte le sere tortellini e la porcellotteria, con premi e cotenne per tutti. Per maggiori informazioni e prenotazioni tavoli: 338.8356601 e 338.8627848