Sport nei parchi: "Liberamente" prosegue fino al 18 giugno

Proseguirà fino a sabato 18 giugno Sport LiberaMente, il programma di iniziative diffuse nei parchi di Modena che ogni week end diventano palestre all’aria aperta in cui svolgere attività sportiva gratuita, contribuendo quindi anche ad animare le aree verdi della città sempre più attrezzate per lo sport e il fitness. È stato prorogato di una settimana, infatti, il termine previsto per l’11 giugno della rassegna avviata lo scorso aprile dal Comune, consentendo così recuperare alcune delle date annullate in maggio a causa del maltempo.

In particolare, Sport LiberaMente si sviluppa ogni fine settimana, cioè il venerdì pomeriggio e l’intera giornata del sabato, con 14 proposte, organizzate sul territorio grazie alla collaborazione con gli enti di promozione sportiva Aics, Asi, Csi e Uisp, mirate a target differenti, dai bambini agli anziani, per favorire la pratica sportiva e il fitness per cittadini di ogni età. Si spazia dai percorsi motori per bambini da tre a cinque anni alla ginnastica dolce total body, dallo yoga alla mountain bike per ciclisti da otto anni in su, dall’allenamento miofasciale e respirazione di “Movimento fluido” alle sedute energiche di tabata, passando per fitness, camminata, stretching, automassaggio e fondamenti di “meccanica” delle biciclette.

La novità dell’edizione 2022 è rappresentata dalla pratica del “calisthenics”, ovvero esercizi a corpo libero per imparare ad utilizzare le nuove strutture installate dall’Amministrazione comunale in alcune aree verdi. Dieci, in tutto, sono i parchi interessati dall’iniziativa, in centro storico e in diversi luoghi della città, dal Novi Sad ai Giardini ducali oltre a Resistenza, XXII aprile, Berlinguer, Caduti della fanfara, Ferrari, via Divisione acqui e alle aree verdi delle frazioni di Albareto e San Damaso.

Per partecipare a Sport LiberaMente occorre prenotarsi sul sito dell’Ufficio Sport del Comune, collegandosi all’indirizzo www.comune.modena.it/ argomenti/sport; online è pubblicato il calendario integrale delle attività. Il numero massimo di persone ammesse a ciascuna attività è di 20 partecipanti; le prenotazioni si chiudono il giovedì precedente di ciascun week end sportivo.