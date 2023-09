Si apre la stagione 2023-24 dei Musical a Teatro Comunale: tre gli appuntamenti

Il cartellone si apre il 21 gennaio 2024 con Sister Act, musical americano tratto dall’omonimo film del 1992 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. A firmare le musiche originali, l’otto volte Premio Oscar Alan Menken, considerato uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical che ha ricreato le roventi atmosfere musicali degli anni Settanta, spaziano fra soul, funky, disco e ballate pop in puro stile Broadway e facendo di Sister Act una frizzante commedia musicale. Con una produzione prima londinese nel 2009 e poi a Broadway nel 2011, il musical ha ottenuto 5 nomination ai Tony Awards tra cui quella come ‘Miglior Musical’. La produzione italiana che si vedrà a Modena, firmata da Stage Entertainment Matteo Forte & Dan Hinde e presentata da Italiana Assicurazioni per la regia di Chiara Noschese, è stata lo spettacolo teatrale con il maggior successo al botteghino in Italia nel corso del 2022 e del 2023.

La Compagnia dell’Ora presenta venerdì 22 marzo La Leggenda di Belle e la Bestia, un’opera completamente inedita con testi di Luca Cattaneo e musiche di Enrico Galimberti per un grande spettacolo ispirato alla nota favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumon. La compagnia, specializzata in musical per famiglie, è nata nel 2017 con la passione e la dedizione di Luca Cattaneo e Dario Belardi, produttori a capo di LU.DA Produzioni S.r.l., già attiva nel panorama teatrale, concertistico e di intrattenimento dal 2012. Dopo il successo di Aladin, il nuovo titolo è in tournée con decine di date in Italia a partire dal 2021, con repliche al Teatro Sistina di Roma, al Teatro Goldoni di Livorno e al Teatro Celebrazioni di Bologna oltre che a Modena. In un castello lontano un giovane principe, trasformato in una ripugnante bestia a causa della sua prepotenza, dovrà convivere con ricordi confusi del suo passato e di un amore per la sua principessa ormai diventato leggenda. Solo una persona in grado di amarlo più della sua stessa vita potrà spezzare l’incantesimo riavvolgendo nuovamente lo scorrere inesorabile del tempo… Una nuova storia di amore e di avventura raccontata in un musical travolgente, dall’epilogo inaspettato e mai raccontato.

Mercoledì 3 aprile si vedrà Vlad Dracula, un nuovo musical italiano emozionante, gotico e sorprendente su un testo originale scritto da Ario Avecone e Manuela Scotto Pagliara che insieme a Simone Martino firmano musiche e canzoni inedite. Una storia tutta nuova, ispirata all’opera di Bram Stoker, ma dal sapore moderno, industriale, con un forte legame al mondo e alla nostra società. Lo spettacolo si avvale di un cast d’eccellenza ed un allestimento tecnico e scenografico innovativo e spettacolare, ricco di effetti luce e ambientali dal carattere prettamente immersivo. Un viaggio alla scoperta di personaggi misteriosi e di una trama dai mille colpi di scena, dove il tempo e l'amore sono i veri protagonisti. Uno spaccato della nostra società adagiato con cura in una storia ricca di musica, azione e passione.

L’abbonamento ai tre spettacoli sarà disponibile a partire da sabato 4 novembre in prelazione e da martedì 21 per i nuovi abbonati. I biglietti saranno in vendita da martedì 28 novembre. I prezzi degli abbonamenti vanno 32 a 75 euro salvo riduzioni.

Informazioni e biglietti online www.teatrocomunalemodena.it

Biglietteria, Corso Canalgrande 85, telefono 059 203 3010 e mail biglietteria@teatrocomunalemodena.it