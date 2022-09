Teatro Comunale di Carpi: inizia la campagna abbonamenti 22-23

Comincia posdomani, venerdì 2 settembre, con la possibilità di prelazione, la campagna abbonamenti del teatro Comunale per la prossima stagione: fino a giovedì 8 l’opzione riguarda chi era abbonato ai turni “B” e “C” l’annata scorsa; il 9 e 10 settembre invece potrà esercitare il diritto di prelazione chi nel 2021-2022 aveva un abbonamento al turno “A”, mentre i giorni dall’11 al 16 saranno dedicati agli abbonati della stagione 2019/2020.

La vendita di nuovi abbonamenti inizierà il 17 settembre (fino al 20); dal 22 al 24 infine la biglietteria venderà gli “abbonamenti liberi”, una formula introdotta quest’anno che consente di acquistare una serie di biglietti, a sconto crescente e senza diritti di prevendita, con posto variabile (a differenza dell’abbonamento tradizionale): 5-6 spettacoli scontati del 20%, 7-8 con sconto del 30 per cento, e da 9 in su a metà prezzo. Poi, dal 25 settembre saranno in vendita i singoli biglietti per gli spettacoli della stagione 2022/2023.

La campagna avrà luogo nella sede di InCarpi (Cortile d’onore di Palazzo dei Pio, sala “ex-Poste”, piazza dei Martiri, 64; 059649255, incarpi@comune.carpi.mo.it), che effettua questi orari di apertura:dal 2 al 24 settembre ore 10-19 da lunedì a domenica; dal 25 settembre ore 10-18 da martedì a domenica e giorni festivi; chiuso i lunedì non festivi, Natale e Capodanno; il servizio di biglietteria termina 30 minuti prima della chiusura.

Il calendario della stagione e le informazioni dettagliate sul sito