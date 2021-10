La Tenda torna indoor con 29 appuntamenti sulla "parola"

È la “parola”, in prosa o in poesia, in forma teatrale o in musica, il filo conduttore della nuova stagione de “La Tenda” che, dopo due anni di attività solo estiva e all’aperto, torna ad animare la struttura di viale Monte Kosica a Modena anche in versione indoor. Si parte venerdì 15 ottobre, alle 21, con l’esibizione dei Savana Funk per poi proseguire fino a dicembre con altri 28 appuntamenti, tutti gratuiti (è consigliata la prenotazione) e organizzati nel rispetto delle normative di contenimento dell'emergenza Covid19.

Il programma dei primi tre mesi della nuova stagione della Tenda, che continuerà fino a maggio, è stato presentato in una conferenza stampa con l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi insieme a Fulvio Romiti, presidente dell’associazione Intendiamoci che gestisce la struttura ed è capofila della cordata di associazioni che contribuisce a costruire il cartellone.

La proposta culturale, sviluppata nell’ambito delle linee guida delle Politiche giovanili approvate in luglio dal Consiglio comunale, viene elaborata, infatti, con la collaborazione di tanti gruppi e associazioni e quest’anno mette al centro attività e performance dal vivo con la “parola”, appunto, a fare da collante fra i diversi appuntamenti. Parola declinata in tutte le sue accezioni: la parola in musica dei nuovi cantautori emergenti, così come i reading musicati dedicati ai grandi scrittori; la parola come poesia negli incontri di “slam poetry” e come drammaturgia di spettacoli teatrali; la parola come letteratura nelle presentazioni di libri o come fonte di dibattito nel corso delle proiezioni cinematografiche che avranno ampio spazio nel programma, ogni giovedì fino a gennaio.

Tante le riconferme da parte delle associazioni del territorio, che contribuiscono in maniera fondamentale alla coprogettazione della Tenda, oltre ad alcune nuove collaborazioni nate nel periodo di apertura estivo che ora vanno ad arricchire la programmazione anche in questi mesi. Fra questi, la serie di appuntamenti dedicati alla “poetry slam” organizzati e promosso da Modena City Rimers, gli incontri dedicati al calcio di Mo' Better Football, i reading musicati di Collettivo SquiLibri e due nuovi appuntamenti della rassegna di musica contemporanea Orbite, realizzata dalle associazioni Muse e Lemniscata con il contributo di Fondazione di Modena.

La programmazione dedicata alla letteratura vede poi l’atteso ritorno in presenza degli incontri letterari de L'Asino che Vola, assenti durante il periodo estivo ma riconfermati per la stagione indoor, che, come ogni anno, portano in Tenda una serie di appuntamenti dedicati a giovani scrittori e case editrici indipendenti.

Il programma si completa grazie ai contributi di associazioni storicamente legate a La Tenda, come: associazione Ore d'Aria, che proseguirà la propria attività laboratoriale e di spettacolo legata alla contaminazione fra danza e alle arti performative; Rosa Bianca, con gli incontri sul cinema legato alle tematiche del disagio mentale “Follia e Dintorni”; in tema di cinema tornerà anche la rassegna “Identità e Alterità”, curata dai docenti UniMoRe Leonardo Gandini e Chiara Strozzi, che mette a fuoco le relazioni problematiche tra infanzia/adolescenza ed età adulta; infine, la programmazione musicale sarà arricchita dall’associazione Muse che porterà a La Tenda la nona edizione della rassegna di jazz “Arts & Jam”, oltre che dall’associazione Intendiamoci che farà salire sul palco nuovi artisti per “Cantautori su Marte” e declinerà la propria proposta in una forma inedita dando risalto a sonorità fruibili in modalità seduta, come richiesto dalle norme di contenimento dell'emergenza Covid – 19, e spostando nella seconda parte della stagione i concerti rock intesi in senso classico, con nuove proposte della scena internazionale come i britannici Delta Sleep, già in programma come evento di chiusura della stagione il 6 giugno 2022

Il calendario completo di tutte le iniziative e le modalità di prenotazione sono consultabili sui canali social e sul sito web de La Tenda all'indirizzo www.comune.modena.it/latenda. Per informazioni: latenda@comune.modena.it, tel. 059 2034808. Per accedere alla struttura è necessario essere il Green Pass.