TEDxMirandola, la quarta edizione nella Bassa si è chiusa con successo

Contenuti, emozioni, innovazione e capacità di ispirare: TEDxMirandola si conferma un momento fondamentale per il distretto mirandolese, un appuntamento fisso ormai diventato tradizione, ma che sa allo stesso tempo rinnovarsi ogni anno, interpretare le nuove sensibilità e anticipare le tendenze e i trend alla frontiera della tecnologia. C’è stato tutto questo nella quarta edizione dell’evento, un format ormai consolidato e una squadra affiatata che hanno ancora una volta gremito di pubblico l’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, mostrando visioni e chiavi di lettura con il filo rosso “One Health”, verso una visione olistica della salute e del benessere.

Ad avvicendarsi sul palco di TEDxMirandola 2024 sono stati il Direttore Scientifico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Marco Seri , che si è focalizzato sul sequenziamento genomico, una tecnologia che estesa all’intera popolazione potrebbe condurre a un’innovazione nell'ambito dello studio e della cura delle malattie, rare e non solo.

Katerina Kharamova , attrice cinematografica e teatrale oltre che ballerina pluripremiata, ha aiutato a riflettere sull’impatto trasformativo della semplicità, della consapevolezza e della comunità dei principi buddisti, mentre il capitano olimpionico degli azzurri del volley Franco Bertoli ha portato sul palco una riflessione potente su come lo spirito e l'energia personale influenzino profondamente sia la nostra vita professionale sia quella personale, mettendo in luce il viaggio verso la realizzazione e il successo come un percorso di crescita interiore.

Ancora, la content creator e speedcuber Carolina Guidetti ha raccontato come il cubo di Rubik possa essere metafora delle nostre sfide quotidiane, mentre il professore di Energia Rinnovabile e Biocombustibili all’Università di Bologna Leonardo Setti ha invitato a immaginare le comunità solari come le foglie di un albero in cui milioni di piccoli produttori e consumatori condividono l’energia che alimenta tutta la rete nazionale, contribuendo a far vivere l’intero albero. La trainer specializzata in Power Yoga e Functional Training Carol Enrico ha delineato i tratti di un viaggio verso il benessere psicofisico, sollevando interrogativi sulla sua rilevanza e sul suo raggiungimento, poi Mattia Veronese (Professore di Ingegneria Biomedica all'Università di Padova e Ricercatore Onorario in Neuroimaging al King's College di Londra) ha presentato le opportunità che i sistemi di intelligenza artificiale per la notarizazzione dei dati offrono nel contesto della sanità digitale, per un utilizzo certo, sicuro e controllato. L’esplorazione degli asteroidi per svelare i segreti del sistema solare e fornire l'accesso a risorse preziose è stata invece il cuore dello speech di Alessandro Morselli , ricercatore al Politecnico di Milano e cofondatore della startup Nautilus - Navigation in Space, infine l’impatto e il ruolo critico dei biocarburanti nella sfida all’inquinamento atmosferico è stato al centro del TED talk della co-fondatrice Rexhina Saraci della startup Refuel Solutions, focalizzata sull'ingegneria per la conversione ecologica dei motori.