Suner Festival, il meglio della musica nei club Arci Modena

Suner Festival arriva a Modena con il meglio della scena musicale contemporanea nei club di Arci Modena: il 21 ottobre ritmi infuocati al Dude di Soliera dove sono attesi i Savana Funk per la serata organizzata in collaborazione con il Kalinka, sabato 22 al Mattatoyo di Carpi sarà la volta dei ritmi funky dance di Sibode Dj mentre al Vibra Club di Modena saliranno sul palco Dj Gruff e Antonino Barresi. Suner Festival è una rassegna diffusa di musica dal vivo dove i protagonisti sono i live club e gli artisti a cura di Arci Emilia-Romagna e dei suoi live club, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge 2 sulla musica. In tutta la regione, dal 19 al 23 ottobre saranno tredici le band che solcheranno i palchi di diciotto live club Arci diffusi su tutto il territorio, un circuito di spazi eterogenei, un vivaio per artisti e artiste dove la musica è scambio, relazione e sperimentazione. Gli eventi ospitati nei circoli sono riservati ai soci Arci. La maggior parte dei concerti sono a ingresso gratuito, mentre per altri è previsto l’acquisto del biglietto.

I Savana Funk incarnano l’essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili e una presenza scenica invidiabile. Nel giugno 2021 pubblicano il loro quarto album “Tindouf”, un album potente e visionario, in cui groove e psichedelia si intrecciano in una commistione di musica africana, Funk, Blues, Rock psichedelico, influenze jazzistiche e melodie forti. Si chiama Sibode Dj, ma non mette dischi: suona tutto dal vivo. La sua musica è sporca, le melodie creano dipendenza e il suo groove funky-dance è fatto da beatbox, tromba, tastiera e chitarra. Un mix di italiano e inglese, una performance inimitabile, fisica e sboccata, capace di trascinare il pubblico in un sabba danzante ed eccitante come nessun altro. Tre tracce di DJ Gruff che vantano un lungo schieramento di professionisti e fuoriclasse della musica italiana come Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Gianluca Petrella e Davide Shorty. Gruff tiene le fila del brano tra basi, scratch e un arrangiamento che osa molto in cui appare anche Antonino Barresi con flauto, bouzouki e ciaramella. In questo concerto si uniranno DJ Gruff e Antonino Barresi in una collaborazione sonora unica e coinvolgente, particolare e travolgente.