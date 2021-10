Suner Festival, la musica live nei circoli Arci Modena

Beatrice Antolini, Godblesscomputer, Mariposa, Lorenzo Kruger, Supermen, Sara Loreni: la musica dal vivo torna nei live club di Modena e provincia con Suner Festival, progetto a cura di Arci Modena con Arci Emilia-Romagna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Un segnale fortissimo di ripartenza, dunque, per una rete di live club stremata da quasi due anni di chiusure e limitazioni e con all'orizzonte ancora tante, troppe incertezze. “Siamo molto orgogliosi di organizzare ed ospitare, in questa non semplice fase di riapertura, proprio nella nostra regione e nei nostri circoli - ha dichiarato Massimo Maisto, Presidente di Arci ER - quello che sarà il più grosso festival a livello nazionale di musica live diffusa in tutto il territorio”.

Si parte venerdì 8 ottobre alle 21 con tre appuntamenti imperdibili nei circoli Arci di Modena, Carpi e Soliera: al Vibra Club di Modena doppio live con Lorenzo Kruger e il visual set del Dj e producer Godblesscomputers. A Soliera, sul palco del Circolo Arci Dude in collaborazione con il Kalinka, l'appuntamento con la musica dei Mariposa e al Circolo Arci Mattatoyo di Carpi il live della polistrumentista e cantautrice Beatrice Antolini. Serata tutta al femminile sabato 9 alle 21 al Vibra Club di Modena, con i live di Beatrice Antolini e Sara Loreni. Il festival si chiude domenica 10, sempre alle 21, al Circolo Arci Dude di Soliera con il concerto dei Supermen, la formazione composta da Duo Bucolico e I Camillas.

Gli eventi ospitati nei circoli sono riservati ai soci Arci e sarà necessario esibire Green Pass e Carta d’Identità. I concerti possono essere a ingresso gratuito oppure richiedere l’acquisto del biglietto. Per info consultare il sito o le pagine facebook dei club.