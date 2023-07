Teatro-Express vince il Contest Origini

Nella serata del 29 giugno, in diretta streaming è stata annunciata la rosa dei finalisti e poi dei vincitori del contest Origini, promosso dall'organizzazione IppocrateOrg al fine di "creare il terreno fertile ideale per la nascita e crescita di un ecosistema composto da persone, movimenti, associazioni e imprese che perseguono e nutrono le proprie attività ponendo al centro in modo naturale l'essere umano, in un rapporto di equilibrio con ciò che lo circonda e di cui si sente parte integrante ".

Nel corso della diretta sono stati presentati gli otto finalisti e i membri della giuria, presieduta dal fondatore Mauro Rango, dalla vice-presidente Irina Boutourline, dal giornalista Matteo Gracis e da altri esponenti del mondo della scienza e della cultura. Giunti al momento della premiazione, sono stati annunciati i vincitori: Teatro Express della compagnia modenese Peso Specifico Teatro, ex aequo con il progetto Visione integrata.

Qualcuno ricorderà gli esordi del progetto Teatro Express ideato e realizzato alla fine di novembre del 2020 quando la compagnia, in risposta ad una nuova drammatica chiusura dei teatri dovuta alla pandemia, decise di consegnare monologhi e fiabe si pianerottoli e nei cortili delle case, in modo da mantenere la relazione in presenza con gli spettatori. Durante quel periodo di zone colorate e chiusure quasi totali, di autocertificazioni e coprifuoco, il progetto ebbe subito successo, sia di pubblico che mediatico. Già allora, ricorda la direttrice artistica di Peso Specifico Roberta Spaventa, l'intenzione era quella di allargare la platea di Teatro Express per farne un'azione di welfare culturale, in collaborazione con medici e servizi sociali, atta a coinvolgere le persone più fragili in direzione del contrasto alla solitudine. Da questa intuizione era nato, così, TeatroExpress – Cure teatrali a domicilio: un progetto che mira ad una virtuosa sinergia tra il mondo della cultura, quello della salute e quello del sociale, attraverso l'individuazione da parte dei medici di soggetti con situazioni di svantaggio fisico, psichico o economico ai quali indirizzare la consegna dei monologhi e delle fiabe.

Una versione ridotta di questo progetto è stata realizzata da Peso Specifico in collaborazione con Comune di Soliera e Fondazione Campori nell'aprile del 2021, quando l'attenzione era rivolta in particolare agli anziani che, in molti casi, non uscivano da un anno dalle loro abitazioni. Con la vittoria di questo premio, la compagnia ha la possibilità di svolgere, nei prossimi mesi, un'azione coordinata sia sul proprio territorio di appartenenza che presso altre comunità da individuare, per realizzare alcune residenze artistiche volte allo scambio tra il repertorio di Teatro Express e le memorie dei luoghi e dei loro abitanti. Il Premio Origini, va così ad aggiungersi ad un altro riconoscimento ottenuto da Peso Specifico con questo progetto: il premio speciale Books for Peace 2021, patrocinato dall'Unesco.