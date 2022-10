Teatro Troisi di Nonantola: al via la stagione 2022/23

La nuova stagione del Teatro Troisi di Nonantola riparte, ricca di sorprese e interpreti di grande richiamo. Dal 12 novembre 2022 al 24 aprile 2023 si alterneranno in scena alcuni nomi di punta del panorama teatrale italiano, come Oscar De Summa, Carrozzeria Orfeo, il Teatro delle Ariette, Giuliana Musso, accanto ad una programmazione attenta al pubblico dei più piccoli e delle famiglie. Quattordici titoli che coniugano impegno e leggerezza per offrire agli spettatori di tutte le età il piacere di andare a teatro.

Prosa

Si comincia sabato 12 novembre con l’irresistibile simpatia del Trio Trioche in “PapagHeno PapagHena – I pappagalli di Mozart”, spettacolo di clown musicale che si rifà liberamente alla celebre aria dell’opera Il flauto magico di Mozart, con cui gli artisti si misureranno portando in scena un mix perfetto di lirica, bel canto, pop, circo e arte comica.

Di altro registro l’appuntamento di sabato 3 dicembre, “L’Ultima Eredità”. Uno degli attori più apprezzati della scena teatrale italiana, Oscar De Summa, veste i panni di un uomo che affronta il percorso di ritorno verso i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza per dare l’ultimo saluto al padre. Da qui l’ultima eredita? con la riscoperta, commossa, del valore della vita.

La stagione riprende sabato 14 gennaio con la compagnia CapoTrave, Lucia Franchi e Luca Ricci esplorano con successo l’universo sociale e politico contemporaneo nel nuovo lavoro “Piccola Patria”. Uno spettacolo che riflette su uno dei fenomeni del nostro tempo: la frammentazione in piccole patrie e l’incapacità della politica di comprendere le reali necessità dei cittadini.

Sabato 28 gennaio l’appuntamento è con il sarcasmo di una compagnia molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, gli irriverenti attori di Carrozzeria Orfeo ci presentano uno dei loro maggiori successi, “Thanks for Vaselina”; uno spettacolo fra la realtà e l’assurdo nella tipica poetica tragicomica della compagnia.

Nell’ambito del progetto regionale “Teatro e Salute Mentale”, sabato 11 febbraio il Troisi ospita lo spettacolo “Per fame e per amore si fa tutto” della compagnia Il Dirigibile. Sceneggiatura liberamente ispirata a “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta, autore di opere soprattutto comiche, ma che la compagnia ha voluto arricchire con contenuti più sociali, una commedia improntata all’ironia che fa ridere e allo stesso tempo riflettere.

Da giovedì 16 a sabato 18 febbraio alle ore 20 presso l’Associazione La Clessidra, Piazza Tien An Men 1 (stesso stabile del Teatro Troisi), Paola Berselli e Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette accoglieranno il pubblico dentro al loro spettacolo “Attorno a un tavolo”. Uno spazio scenico condiviso: una Cucina. Un grande tavolo al centro, forno, pentole, fornelli, taglieri e mattarelli. Paola, Stefano e Maurizio accolgono gli spettatori, li fanno accomodare attorno al tavolo e apparecchiano. Così comincia la cena e i tre attori cucinano e servono il cibo raccontando storie di vita, esperienze personali, piccoli fallimenti apparentemente senza importanza, inquietudini; per il tempo effimero dello spettacolo si crea una comunità provvisoria.

Mentre venerdì 3 marzo sarà la volta di Giuliana Musso che, insieme a Maria Ariis, porterà in scena “Dentro. Una storia vera se volete”. Giuliana Musso è attrice, regista e drammaturga, tra le personalità più interessanti del teatro italiano contemporaneo. In questo spettacolo, ideato per la Biennale Teatro, l’autrice tocca i tabù più nascosti, affrontando i temi dell’abuso e della violenza intra-familiare, un argomento delicato e più che mai attuale.

La stagione si conclude lunedì 24 aprile 2023 con “[gæp] COS’è UN GAP? Dialogo ludico sulla liberazione” del collettivo artistico bolognese Ateliersi. Un bambino dei nostri giorni si mette in relazione con le visioni, i pensieri e le azioni di Pin, il ragazzino protagonista de Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, celeberrimo romanzo ambientato durante la Resistenza. Il giovane protagonista condurrà una vera e propria “partita letteraria” coinvolgendo nel gioco scenico gli spettatori.

Teatro ragazzi

La stagione del Teatro ragazzi proposta dal Teatro Troisi di Nonantola si rivolge ai bambini a partire dai 3 anni. Si inizia domenica 20 novembre con lo spettacolo “Pulcetta dal naso rosso” di Kosmocomico Teatro, sulla scena si rincorrono danze, musiche, canzoni, testi comici e poetici. Domenica 18 dicembre l’appuntamento è con un grande classico: “Il famoso Canto di Natale del Signor Charles Dickens” di Charles Dickens, nella versione messa in scena dalla compagnia I Teatri Soffiati. Per l’Epifania, venerdì 6 gennaio, la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro ci racconterà “Le avventure di Pesce Gaetano” tramite un’originale tecnica multimediale.

Dopo il successo della scorsa stagione, il Teatro Troisi di Nonantola rinnova la sua adesione a Sciroppo di teatro, il progetto lanciato da Ater Fondazione, in rete con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, che porta bambini e famiglie a teatro con la ‘ricetta’ del pediatra. Il programma verrà reso noto a breve.

La rinnovata collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì porta a Nonantola anche per la stagione 2022/2023 il progetto Teatro no Limits che garantisce l’accessibilità da parte degli spettatori con disabilità visiva. Saranno audio-descritti gli spettacoli “Piccola Patria” e “Thanks for Vaselina”.

Inoltre, ATER Fondazione e il Comune di Nonantola propongono presso il Teatro Troisi diverse possibilità di avvicinamento all’universo del teatro, attraverso proposte di laboratori teatrali: “Facciamo che io sono”, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni; “Mettiamoci in viaggio”, rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni (gratuito); “Le verità nascoste”, per i ragazzi dai 14 ai 18 anni (gratuito); “Il gioco dell’attore”, destinato ad adulti che per la prima volta vogliano provare l’esperienza del teatro; e infine il progetto speciale Ri-Partamm, rivolto ad adulti che abbiano già avuto esperienza teatrale (laboratorio gratuito realizzato all’interno del progetto “Ri-Partamm. Riuniamo i Partecipanti nel mondo e i mondi partecipanti”. Progetto finanziato grazie al contributo regionale L. R. 5/2015, Bando Enti Locali e APS 2022).

Informazioni

Inizio degli spettacoli di prosa alle ore 21 (tranne dove diversamente indicato), Teatro ragazzi alle ore 17.

BIGLIETTERIA TEATRO MASSIMO TROISI

Viale Rimembranze 8, Nonantola (MO)

ORARI

A partire dal 18 ottobre:

Martedì dalle 16.00 alle 19.00

Giovedì dalle 16.00 alle 19.00

Nei giorni degli spettacoli di PROSA la biglietteria aprirà dalle 16.00 alle 19.00 e un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Nei giorni di spettacolo del TEATRO RAGAZZI la biglietteria aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

INFO E PRENOTAZIONI

Prenotazioni telefoniche 059 896535 il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00.