Torna a Vignola la Biciclettata Popolare

La 43^ edizione della tradizionale biciclettata avrà luogo domenica 3 settembre, con partenza e arrivo al Vecchio Mercato Ortofrutticolo. Il percorso, che si snoderà tra le strade del nostro Comune, attraversando le “Basse”, per giungere nella zona artigianale, dove sarà posizionato un “ristoro volante”, per concludersi al Vecchio Mercato, ha una lunghezza di circa 15 km, adatto a grandi e piccini, famiglie e gruppi di amici.

Dopo alcuni anni di pausa, quest’anno sarà di nuovo possibile, al termine della manifestazione, rifocillarsi al “Pasta Party”, nell’area interna del Vecchio Mercato. Non mancherà la tradizionale lotteria, con in palio una splendida bicicletta, oltre a premi offerti dalle aziende collaboratrici e a tantissimi gadget per i più piccini. L’organizzazione e la gestione della manifestazione sarà a cura delle associazioni ciclistiche Pedale Vignolese e Olimpia Vignola – Settore Ciclismo e del Comitato Gemellaggi e Città Amiche, da anni partner consolidati.

E’ possibile iscriversi fino a sabato 2 settembre presso il Centro nuoto o come di consueto, nel luogo della manifestazione, domenica 3 settembre. L’iscrizione è gratuita per i minori di 12 anni, così come il pasta party per i minori di 6 anni. Per gli altri è previsto un contributo di 3 euro per la biciclettata, di 12 euro per la biciclettata e il pasta party, di 10 euro per il solo pasta party.

La giornata, che inaugura la seconda edizione della “Settimana dello Sport e Benessere” organizzata dall’Amministrazione comunale, proseguirà al Centro Nuoto, dove dalle 15.00 in poi l’ingresso sarà gratuito con la possibilità di testare le attività acquatiche proposte dal Circolo Polivalente Olimpia e dal Nuoto Sub Vignola. Alle 15.30 la sindaca Emilia Muratori taglierà il nastro della vasca esterna da 25 metri, completamente rinnovata e recentemente riaperta alle attività. Infine alle 18.00 prenderà il via una camminata guidata, organizzata dall’ “Associazione Alpinistica la Montagna, in collaborazione con l’associazione “Muovivi” e con i gruppi di cammino vignolesi, a conclusione di una giornata dedicata allo sport, ai sani stili di vita e a alla natura.

In questo fine settimana, sempre nell’ambito del calendario della “Settimana dello Sport e del Benessere” sono previste altre due inaugurazioni di opere realizzate dall’Amministrazione comunale e concluse questa estate legate all’ambito sportivo e del benessere: l’area scarico camper che si inaugura sabato 2 settembre alle ore 11.30 e il nuovo campo da basket del parco Berlinguer che si inaugura lunedì 4 settembre alle ore 18.00.

“Un sentito ringraziamento – conclude l’assessore allo Sport e Associazionismo Luca Righi - va, oltre a tutte le associazioni intervenute, al Corpo della Polizia Locale, agli Assistenti civici e ai servizi comunali coinvolti nell’organizzazione degli eventi”.