Torna Estate a San Gér: eventi, musica e cinema sotto le stelle a San Cesario

Torna Estate a San Gér, l'estate sancesarese sinonimo di piacevoli serate sotto le stelle e di occasioni per ritrovarsi. Cinema all’aperto, eventi nei parchi, concerti e spettacoli animeranno da giugno a settembre l’estate in paese.

Primo appuntamento giovedì 15 giugno alle ore 21 nella Corte di Villa Boschetti con il Cinema d’Estate e la proiezione del film d’animazione Il Re Leone. Per tutti gli eventi della rassegna Cinema d'Estate, dalle 21, sarà possibile sgranocchiare i pop corn dell'Associazione Le Contrade di San Cesario e gustare il gelato della Gelateria del Viale. L’ingresso alla proiezione è gratuito e limitato ai posti disponibili.

La seconda rassegna in partenza è Parchi…Amo!, quattro serate tra letture, esplorazioni del cosmo e laboratori che animeranno il parco di via del Volontariato di Sant’Anna e il Parco e Corte di Villa Boschetti a San Cesario. Per gli eventi di Parchi...Amo! si raccomanda di portare una coperta per sedersi a terra. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione.

"Tornano i tanto attesi appuntamenti estivi che animeranno la splendida cornice di Villa Boschetti e il centro civico di Sant'Anna – il commento dell’Assessora alla Cultura Sofia Biondi -. Ringrazio i volontari, le associazioni e i commercianti che parteciperanno alle serate, rendendole ancora più speciali. Aspettiamo i bambini, i ragazzi e le loro famiglie per guardare i film nella corte della Villa, ascoltare i racconti seduti nel parco, ammirare le stelle con il telescopio, dipingere e tanto altro".

ll programma

Giovedì 15 giugno - Cinema d'Estate

Corte di Villa Boschetti

Il re leone

di Roger Allers e Rob Minkoff – 89 min., animazione

Martedì 20 giugno - Parchi...Amo!

Parco di via del Volontariato, Sant'Anna

Letture nel Parco, dedicate a Marianna

a cura delle bibliotecarie e delle volontarie della Biblioteca di San Cesario

Per bambini dai 3 ai 10 anni

Giovedì 22 giugno - Cinema d'Estate

Corte di Villa Boschetti

Guardiani della Galassia

di James Gunn – 121 min., azione, fantascienza, avventura, commedia

Martedì 27 giugno - Parchi...Amo!

Parco di Villa Boschetti

Lo spettacolo del cielo

Serata di esplorazione astronomica a cura del planetario di San Giovanni in Persiceto

In caso di maltempo l'evento si terrà nella Sala Grande di Villa Boschetti

Giovedì 29 giugno - Cinema d'Estate

Corte di Villa Boschetti

Wonder Park

di Dylan Brown – 85 min., animazione

Martedì 4 luglio - Parchi...Amo!

Parco di Villa Boschetti

San Cesario a colori

Laboratorio di pittura

Giovedì 6 luglio - Cinema d'Estate

Corte di Villa Boschetti

Guardiani della Galassia Vol. 2

di James Gunn – 136 min., azione, fantascienza, avventura, commedia

Martedì 11 luglio - Parchi...Amo!

Corte di Villa Boschetti

Letture nel Parco, dedicate a Marianna

a cura delle bibliotecarie e delle volontarie della Biblioteca di San Cesario

Per bambini dai 3 ai 10 anni

Giovedì 13 luglio - Cinema d'Estate

Corte di Villa Boschetti

I pinguini di Madagascar

di Eric Darnell e Simon J. Smith – 92 min., animazione

Giovedì 20 luglio - Cinema d'Estate

Corte di Villa Boschetti

Spie sotto copertura

di Nick Bruno e Troy Quane – 102 min., animazione