Torna "Lost in Modena" per promuovere il territorio

L’obiettivo principale è sempre quello di “perdersi” per Modena e dintorni ma quest’anno la formula si arricchisce con l’aggiunta di nuovi ingredienti per esperienze uniche e inaspettate. Parte lunedì 19 giugno, con l’arrivo di Riccardo Maccaferri, “Lost in Modena 2”, la seconda edizione della campagna di promozione turistica del territorio modenese che tra giugno e luglio porterà in città quattro nuovi influencer.

“Lost in Modena – The crush course” è il titolo di questa seconda edizione dell’azione di influencer marketing promossa dal Comune di Modena, assessorato alla Promozione turistica, in collaborazione con Modenatur, e ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions.

“The crush course”, titolo che richiama sia l’infatuazione sia un’esperienza intensiva e imprevista, si propone di far scoprire i tesori del territorio, anche quelli più nascosti portando i testimonial a “perdersi” non solo fisicamente ma anche attraverso le emozioni: i diversi influencer, infatti, saranno catapultati fuori dalla propria zona di comfort per trovarsi alle prese con esperienze lontane dalle loro sfere di competenza in modo da aumentare il senso della scoperta e la curiosità della reazione.

Come già nella prima edizione, la campagna valorizza i cluster turistici di riferimento di Modena e del suo territorio Food, Arte e cultura, Travel e Motori sui quali sono stati costruiti gli itinerari a sorpresa per ciascun influencer. A ognuno saranno proposte tre esperienze: due coerenti con il suo interesse principale e una, invece, completamente diversa. Mescolando le carte e coinvolgendo l’ospite in un’attività inaspettata, che incuriosirà anche la community online, si darà vita a un viaggio diverso che lo porterà a scoprire non solo luoghi sconosciuti ma anche una nuova passione. Anche in questa seconda edizione, gli influencer dialogheranno direttamente con la loro community e, allo stesso tempo, saranno ripresi e la loro esperienza riassunta in video promozionali che saranno pubblicati anche sul portale visitmodena.it.

“Lost in Modena” torna per il secondo anno, dopo il positivo riscontro avuto nel 2022, testimoniato sia dalla grande visibilità alla destinazione ottenuta attraverso i personaggi televisivi e social coinvolti (35 esperienze create, 3 milioni di visualizzazioni complessive, 300mila interazioni social complessive, oltre 50mila visualizzazioni delle stories pubblicate, 20mila visitatori alla pagina del sito visitmodena con gli itinerari pubblicati), sia dagli otto premi e riconoscimenti nazionali ricevuti per l’originalità dell’idea e della campagna di comunicazione e decretati da esperti di marketing di aziende e Pubbliche Amministrazioni.

Come sottolinea l’assessora al Turismo e promozione della città Ludovica Carla Ferrari “anche la nuova edizione di ‘Lost in Modena’ si inserisce nell’ampio progetto di promozione turistica della città avviato subito dopo la pandemia con l’obiettivo di potenziare la visibilità e l’identità turistica del territorio, con più campagne contemporanee, attualmente è in corso anche ‘The sound of Modena’, che utilizzano linguaggi e stili differenti per intercettare target diversi e specifici e dare una visione il più possibile ampia e ricca della nostra città”.

Con “Lost in Modena 2023”, spiega Francesco Ferro, amministratore delegato di Integra Solutions, “abbiamo costruito un nuovo significato intorno alla molteplicità di esperienze che il turista può vivere a Modena. L’influencer rimane in secondo piano rispetto all’offerta della destinazione, ma in lui ogni potenziale visitatore può immedesimarsi per farsi coinvolgere in esperienze inattese. Gli influencer – aggiunge – arriveranno anche nei giorni feriali e non solo nel weekend per dimostrare ancora meglio che Modena come destinazione turistica può essere vissuta in qualsiasi momento”.

Il primo influencer in arrivo, lunedì 19 giugno, è Riccardo Maccaferri (@nicetoexploreyou), travel designer e attore teatrale. Appassionato di musica, cinema e teatro, ha debuttato a 19 anni nello spettacolo “Nôtre Dame de Paris” di Cocciante. Viaggiare ha sempre fatto parte della sua vita e oggi è un travel designer che attraverso il suo canale social condivide esperienze, avventure e consigli di viaggio.

Dopo di lui sono attesi altri personaggi che verranno svelati nelle prossime settimane. Ognuno di loro pubblicherà contenuti originali prima, durante e dopo la permanenza a Modena, condividendo con la propria community curiosità, sentimenti ed impressioni dei tour. Come sempre, le esperienze vissute -che saranno catturate dalle telecamere di un videomaker che li seguirà passo dopo passo- saranno protagoniste di nuovi itinerari, veri e propri episodi, che saranno pubblicati su visitmodena.it