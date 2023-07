La torre di Lavacchio di Pavullo apre le porte ai visitatori

La Torre di Lavacchio si apre al pubblico!. All’orizzonte di Pavullo, verso oriente, su uno dei colli che circondano la città, si scorge il borgo tardo-romanico di Lavacchio, all’interno della frazione di Niviano. Feudo inizialmente appartenente alla Famiglia Rastaldi e successivamente a quella dei Montegarullo, fortificato a più riprese, diventa una delle maggiori roccaforti del territorio. Lavacchio si presentava come un piccolo borgo di case costruite attorno alla Torre, circondato da mura.

La Torre medievale di vedetta, simbolo del luogo, è stata oggetto, in passato, di un attento restauro che le ha ridonato il pregio andato perduto. Tra pitture, sculture e mosaici degli anni’80 e contemporanei svetta possente la torre, oggi aperta, dopo anni di chiusura.

Al primo piano, il visitatore, potrà vedere un video che racconta la storia del Borgo dipinto dal medioevo ad oggi, con curiosità ed aneddoti significativi. Un viaggio che racconta dell’oratorio dedicato a Sant’Anna, della canonica e dei progetti artistici – Murales anni’80, Biennale d’Arte e di Poesia, visite guidate, eventi non solo culturali, ma anche dedicati allo sport e al benessere - che vedono il borgo un’eccellenza del Frignano.

L'Assessorato alla cultura, che ha curato il video e il progetto, sta lavorando per consentire, in futuro, l'accesso ai restanti piani, ad oggi non accessibili per motivi di sicurezza.

La Torre sarà aperta in occasione della sagra: 21, 22 e 23 luglio dalle ore 10.00 alle ore 23.00. Luglio e Agosto il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 23.00. Sarà inoltre aperta in occasione di eventi e manifestazioni realizzate presso la località. Si ringrazia per la collaborazione il Gruppo frazionale di Lavacchio.