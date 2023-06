“Toy Boy” è il nuovo singolo della cantautrice modenese Priscilla Marvel, disponibile dal 07 giugno 2023 in distribuzione digitale su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radio, distribuito da Alka Record Label. Produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni), realizzato presso il Natural HeadQuarter Studio.

Così la cantautrice emiliana presenta il nuovo lavoro: “Toy boy”, con la sua sonorità pop, esprime la leggerezza di una relazione in cui le certezze di una donna indipendente e sicura di sé vengono messe in discussione da un ragazzo ventenne. Gabriella Marvulli, in arte Priscilla Marvel, è una cantautrice e musicista modenese. Inizia il percorso cantautorale nel 2012 con il singolo “La Donna errante”.

Gli anni successivi sono dedicati alla sperimentazione musicale e alla partecipazione di numerosi contest. “Venerdì” è il singolo uscito nel settembre 2022 su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radio, distribuito da Alka Record Label. Produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni), realizzato presso il Natural Headquarter Studio. Nel gennaio di quest'anno è uscito il videoclip del nuovo singolo “Sempre in guerra”.