Tre nuovi bandi alla Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro

La Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, nata nel 2015 e oggi diretta da Valter Malosti, prosegue anche nel 2024 con una proposta didattica strutturata per differenti percorsi di Alta formazione professionale gratuiti fra pedagogia e sperimentazione pratica, dedicati al perfezionamento di tecniche e linguaggi dell’arte scenica, con l’obiettivo di favorire l’inserimento delle artiste e degli artisti nel mercato del lavoro teatrale.

Tre i nuovi bandi pubblicati: i primi due – Physical Theatre condotto dal coreografo internazionale Hannes Langolf e Drammaturgia fisica tenuto dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti – sono rivolti a giovani attrici/tori, danzatrici/tori, coreografe/i e performer, si inseriscono nell’ambito della Rassegna Carne di ERT e sono parte dell’operazione Masterclass per la Scena Contemporanea 2024 (Rif. PA 2023-20217/RER, finanziata con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna e approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2096 del 04/12/2023).

Il terzo, Drammaturgie. Cantiere di scrittura teatrale, condotto da Angela Dematté, Chiara Lagani Rodolfo Sacchettini, si rivolge invece a drammaturghe/i, attrici/attori e registe/i ed è realizzato nell’ambito dell’operazione Scuola Internazionale di Alta Formazione Teatrale Iolanda Gazzerro 2024 (Rif. PA 2023-20216/RER, finanziata con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna e approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2096 del 04/12/2023).

Physical Theatre. Masterclass con Hannes Langolf

Ad aprire il calendario accademico è Physical Theatre. Masterclass con Hannes Langolf (11 - 23 marzo 2024), un percorso intensivo della durata di due settimane per attrici/tori danzatrici/tori, coreografe/i e performer che nasce dall’urgenza di indagare e sperimentare la relazione tra danza e teatro a partire dal corpo. A guidare le/i frequentanti è il coreografo tedesco, di base londinese, Hannes Langolf, protagonista degli ultimi spettacoli dei DV8 e che – oltre a un’intensa attività pedagogica – vanta collaborazioni con artisti come William Forsythe, Angelin Preljocaj, Wayne McGregor, Akram Khan. Il nuovo lavoro del coreografo, How About Now, sarà inoltre in scena in prima assoluta al Teatro Bonci di Cesena l’8 marzo 2024 e il 10 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna.

Al termine della Masterclass è previsto un momento di dimostrazione pubblica del percorso, nell’ambito di Carne, il focus sulla drammaturgia fisica di ERT, affidato dal direttore Valter Malosti alla coreografa e danzatrice Michela Lucenti e riconosciuto dal Ministero della Cultura con il punteggio più alto fra i 57 festival e rassegne.

Physical Theatre è rivolto a un massimo di 15 partecipanti già diplomati o con comprovata esperienza lavorativa. Per i soli candidati di età compresa tra i 18 e i 20 anni, in assenza dei requisiti relativi alla formazione o all’esperienza professionale pregressa per motivi anagrafici, potranno essere valutate domande accompagnate da una lettera di referenza sottoscritta da un Maestro della danza italiano o straniero. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e, se stranieri, un’ottima conoscenza

dell’italiano. È possibile candidarsi fino a lunedì 12 febbraio 2024: il bando completo, i requisiti di accesso, le modalità di iscrizione e selezione sono pubblicati sul sito della Scuola Iolanda Gazzerro (scuola.emiliaromagnateatro.com).

Quando: dall’11 al 23 marzo 2024 (con settimane di studio a frequenza obbligatoria e a tempo pieno di 36/40 ore, indicativamente dal lunedì al sabato).Attestato rilasciato al termine del corso: Attestato di frequenzaQuota di iscrizione: corso gratuitoNumero massimo di partecipanti: 15; candidature entro il 12 febbraio 2024

Drammaturgia fisica. Masterclass con Michela Lucenti

Sempre nell’ambito di Carne e dei percorsi formativi dedicati allo studio delle interazioni tra danza e teatro a partire dal corpo e dal movimento è Drammaturgia fisica. Masterclass con Michela Lucenti (8-20 aprile 2024). Fondatrice del collettivo nomade Balletto Civile e artista associata di ERT per il triennio 2022/2024, la performer e coreografa Michela Lucenti accompagnerà le/i frequentanti nello sviluppo di un linguaggio multidisciplinare a partire dal corpo come primo strumento d’indagine artistica. Al termine della Masterclass è previsto un momento di dimostrazione pubblica.

Il corso, rivolto a giovani attrici/tori, danzatrici/tori, coreografe/i e performer già diplomati o con comprovata esperienza lavorativa, è aperto a un massimo di 15 partecipanti. Per i soli candidati di età compresa tra i 18 e i 20 anni, in assenza dei requisiti relativi alla formazione o all’esperienza professionale pregressa per motivi anagrafici, potranno essere valutate domande accompagnate da una lettera di referenza sottoscritta da un Maestro della danza italiano o straniero. È possibile candidarsi fino a lunedì 12 febbraio 2024: il bando completo, i requisiti di accesso, le modalità di iscrizione e selezione sono pubblicati sul sito della Scuola Iolanda Gazzerro (scuola.emiliaromagnateatro.com).

Quando: 8-20 aprile 2024 (con settimane di studio a frequenza obbligatoria e a tempo pieno di 36/40 ore, indicativamente dal lunedì al sabato). Attestato rilasciato al termine del corso: Attestato di frequenza Quota di iscrizione: corso gratuitoNumero massimo di partecipanti: 15; candidature entro il 12 febbraio 2024

Drammaturgie. Cantiere di scrittura teatrale

Con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il repertorio drammaturgico contemporaneo, la Scuola Iolanda Gazzerro e ERT offrono a giovani autrici/tori un percorso di perfezionamento con maestre/i ed esperti di scrittura teatrale: si conferma così per il secondo anno consecutivo il corso Drammaturgie. Cantiere di scrittura teatrale (4 marzo – 21 giugno 2024), questa volta condotto da Angela Demattè (drammaturga e attrice), Chiara Lagani (attrice e drammaturga) e Rodolfo Sacchettini (critico teatrale e esperto di letteratura e radio).

Nell’arco di circa quattro mesi, si andrà a costituire un vero e proprio “cantiere” di scrittura drammaturgica, con un approccio maieutico e non dogmatico volto a valorizzare la creatività di ogni allievo e al contempo rendere il percorso arricchente per l’intero gruppo. Terreno comune sarà il tema del rapporto dell’uomo con l’ambiente e dell’Antropocene. Al termine del corso, è previsto un reading collettivo dei brani e dei testi realizzati dalle allieve e dagli allievi, che sarà presentato nelle programmazioni dei teatri e/o degli spazi gestiti di ERT.

Rivolto a drammaturghe/i, attrici/attori e registe/i con un particolare interesse per la scrittura drammaturgica e comprovate esperienze formative o lavorative nel settore, Drammaturgie. Cantiere di scrittura teatrale è aperto a un massimo di 12 partecipanti. Se straniere/i, alle/ai frequentanti è richiesta un’ottima conoscenza della lingua italiana. È possibile candidarsi fino a giovedì 8 febbraio 2024: il bando completo, i requisiti di accesso, le modalità di iscrizione e selezione sono pubblicati sul sito della Scuola Iolanda Gazzerro (scuola.emiliaromagnateatro.com).

Quando: dal 4 marzo al 21 giugno 2024 (con possibilità di eventuali recuperi di lezioni entro il 28 giugno 2024; e con settimane di studio a frequenza obbligatoria e a tempo pieno di 36/40 ore, indicativamente dal lunedì al sabato).Attestato rilasciato al termine del corso: Attestato di frequenza Quota di iscrizione: corso gratuito Numero massimo di partecipanti: 12; candidature entro l’8 febbraio 2024.