Turismo. Per "Lost in Modena" arriva Federica Leone

È con Federica Leone, in arte @ginevradellago, il terzo appuntamento di “Lost in Modena – The crush course”, la seconda edizione della campagna di influencer marketing per la promozione turistica del territorio modenese che è partita lo scorso 19 giugno.

Dopo il travel designer Riccardo Maccaferri (@nicetoexploreyou) e la food blogger e chef Azzurra Gasperini (@azzuchef), lunedì 10 e martedì 11 luglio sarà, appunto, Federica Leone a “perdersi” a Modena e ad affrontare la sfida al di fuori della propria “comfort zone” che le sarà proposta per scoprire una nuova passione e condividerla con i suoi follower. Appassionata di viaggi, della natura e di cavalli, Federica è allevatrice e amazzone professionista. Dal 2019 ha intrapreso una nuova avventura nel mondo dei motori dando vita, insieme al compagno Federico, a Befuel, la prima officina custom italiana interamente dedicata al mondo dei social e ai servizi digital.

Promossa dal Comune di Modena, assessorato alla Promozione turistica, in collaborazione con Modenatur, e ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions, “Lost in Modena – The crush course” riprende nel titolo il linguaggio dei giovanissimi e quell’infatuazione che fa battere il cuore a mille. Come già la prima edizione, anche la seconda si propone di far scoprire i tesori del territorio puntando però più sulle emozioni e sulla sfida a confrontarsi con mondi meno noti grazie a un’esperienza “crush”, inattesa e intensa, possibile proprio grazie all’offerta variegata di Modena tra natura, motori, arte e cultura oltre, appunto, all’enogastronomia.

L’ultima visita in programma per questa seconda edizione sarà nelle prossime settimane e avrà come protagonista la star di Tik Tok Davide Dalmonte.

La campagna di promozione turistica del Comune di Modena si è aggiudicata il Touchpoint Engagement Awards

Premia la capacità di coinvolgimento e il più efficace utilizzo dei diversi punti di contatto con il consumatore il “Touchpoint Engagement Awards” il nuovo riconoscimento a carattere nazionale assegnato a “Lost in Modena”, la campagna di influencer marketing del Comune di Modena per la promozione turistica del territorio. La campagna è ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions e sviluppata in collaborazione con Modenatur, con il sostegno di Fondazione di Modena e ha ottenuto il primo posto nella sezione “Influencer marketing” del concorso.

Il premio che mette un focus su tutte le attività che accrescono la fedeltà e la partecipazione del target di riferimento, è stato assegnato alla prima edizione di “Lost in Modena” che tra maggio e novembre 2022 ha portato a Modena diversi influencer che si sono “persi” alla scoperta della città e dei dintorni raccontando la loro esperienza in maniera originale sui propri social. I percorsi sono poi stati pubblicati anche sul portale visitmodena.it.

Il premio è stato consegnato a Milano giovedì 6 luglio nell’ambito del Touchpoint.days, il primo evento dedicato all’innovazione e alla creatività per l’impresa organizzato da Oltre La Media Group per promuovere la cultura della comunicazione in Italia.

Il riconoscimento si aggiunge agli altri sette già conquistati da “Lost in Modena”: l’Interactive Key Award, il premio della comunicazione online organizzato dal gruppo editoriale MediaKey, da quarant’anni punto di riferimento per chi opera nel mercato della pubblicità e della comunicazione; il Premio Una-Aziende della comunicazione unite, nella categoria “L’Italia che comunica l’Italia”; il Premio Premio Mediastars, nelle categorie Social media e Testimonial). A questi si aggiungono il terzo posto assoluto (alle spalle di brand come Ikea e Zalando) raggiunto in ottobre al Grand Prix degli Influencer Marketing Awards, e due menzioni speciali per l’Art direction e la copy strategy.