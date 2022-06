Uguaglianza e riconoscimento della diversità. Il progetto “Centri Giovanili free of rumours”

Uguaglianza, riconoscimento della diversità e promozione dell’interazione positiva. Modena Città Interculturale dedica venerdì 10 e sabato 11 giugno alle strategie antirumors con appuntamenti alla Casa delle Culture, al Parco Ferrari e con i Centri di aggregazione giovanili Happen e Officina Windsor Park aperti per conoscere e sperimentare le strategie interculturali per la promozione della diversità.

Nell’ambito del Programma Modena Città Interculturale, ha preso infatti vita il progetto “Centri Giovanili free of rumours”, con l’obiettivo di promuovere la Strategia Antirumours nei luoghi di aggregazione giovanile. Il progetto è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia, coordinato dalla Casa delle Culture di Modena e ha visto appunto la partecipazione dei centri giovanili Happen e Officina Windsor Park.

La Strategia Antirumours, dopo l’avvio a Barcellona nel 2010, comincia ad essere applicata anche in Italia dal 2018. La strategia fa parte dell’approccio interculturale alla gestione della diversità e si pone come un processo di cambiamento sociale a lungo termine: lo scopo è prevenire la discriminazione, migliorare la coesistenza e sfruttare il potenziale della diversità promuovendo un cambiamento nelle percezioni, negli atteggiamenti e nei comportamenti della cittadinanza nel suo insieme e dei singoli gruppi.

Operatori e operatrici dei due centri giovanili cittadini insieme ai ragazzi e alle ragazze che li frequentano hanno costruito laboratori in cui sperimentare l’uso della strategia antirumours, utilizzando molteplici linguaggi: serigrafia, podcast, performance teatrale. La restituzione pubblica del percorso e delle singole esperienze vuole essere un’occasione di conoscenza per gli altri centri giovanili e spazi di aggregazione presenti in città, ma anche una sfida interculturale per l’intera cittadinanza.

Venerdì 10 giugno dalle 10 alle 13 presso la Casa delle Culture di Modena, in via Wiligelmo, si svolgerà “Strategie interculturali nell’intervento educativo con i giovani”, workshop di formazione rivolto a operatori di centri di aggregazione giovanile, servizi rivolti ai giovani, luoghi ricreativi e di aggregazione. Il seminario sarà condotto da formatrici esperte nella strategia Antirumours della Fondazione Mondinsieme insieme agli operatori che hanno sperimentato la strategia.

Sabato 11 giugno dalle 17 alle 19 gli operatori dei Centri Giovanili insieme ai ragazzi protagonisti dei laboratori racconteranno “Come si fa a fare antirumours?”

I centri giovanili Happen e Officina Windsor Park saranno aperti straordinariamente dalle 17 alle 19 e, oltre a conoscerla meglio, sarà possibile anche sperimentare la strategia antirumours.

Alle 21 all’Orange bar presso il Parco Ferrari si svolge “Modena Free of rumours: la sfida ai pregiudizi per una città interculturale” con la presentazione del Podcast “Il cubo” a cura del centro giovanile Happen e “Tu sais que achnawwa l'amore?”, performance teatrale e video interviste a cura di Officina Windsor Park.