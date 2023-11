Fuori "L'ultimo tornado", il nuovo romanzo dello scrittore modenese Alberto Bellini

L'ultimo tornado di Alberto Bellini è un romanzo coinvolgente su quello che abbiamo perso e quello che possiamo ancora trovare. Sul potere dell’amicizia e dell’amore. E su quello da cui ciascuno di noi cerca di fuggire: la solitudine.

Il secondo titolo della collana BORDER ci porta nell’Alabama degli anni ’90 insieme a Mag, che sogna una vita migliore e ha coraggio da vendere, e sarà in libreria dal 17 novembre.

Il libro

Mag ha quasi sedici anni e si è dovuta trasferire da Montreal (Canada) a Cedarville, una insignificante cittadina dell’Alabama periodicamente colpita dai tornado. Suo malgrado vive con Emma, la sua “ex madre” ed Ethan, il suo nuovo marito, pastore di una setta convinta che la fine del mondo sia imminente.

Tutto cio? che Mag desidera e? scappare da lì, seguendo le orme di suo fratello Dan: andarsene da casa e da Cedarville, ovunque non sia costretta a respirare quell’atmosfera opprimente e ad ascoltare Sweet Home Alabama almeno una volta al giorno.

Quando scopre che, molto vicino a lei, qualcuno cerca compagnia per organizzare una fuga, pensa che sia arrivata l’occasione che aspettava; cosi? si trova a far parte di una specie di club segreto frequentato da adolescenti pronti a immaginare un futuro migliore.

“Le ambientazioni, il cinema e la narrativa nord-americana degli anni ’90 mi hanno sempre affascinato, in questo romanzo ho dato libero sfogo a un immaginario che amo e con il quale sono cresciuto. Volevo raccontare il desiderio di fuga di un’adolescente, schiacciata da una situazione familiare e personale difficile. Al di là della condizione complessa in cui si trova, Mag è però una ragazza in crescita come tante, alla ricerca della sua identità, che più di ogni altra cosa ha bisogno di uscire dall’isolamento, di farsi degli amici veri, di condividere la sua storia e trovare conforto nell’ascolto e nella comprensione di chi la circonda” Alberto Bellini

Una narrazione da cui non ci si riesce a staccare, un racconto in prima persona che ha i pensieri, le emozioni e il linguaggio di un’adolescente con personaggi veri e indimenticabili; come Grace, la bibliotecaria con un passato oscuro; Reb, l’amica del cuore, Scott, il ragazzo di cui Mag si innamora, Savannah che nasconde un segreto, e Dan, l’amatissimo fratello maggiore. Sarà grazie e insieme a tutti loro che Mag riuscirà a cambiare prospettiva.

“Mentre Grace ci riporta a casa, chiudo gli occhi e mi godo il vento tra i capelli.

Sono dentro a una delle poesie di Scott. E vorrei che questo momento durasse per sempre. Stringo a me lo zaino con la scatola di biscotti e scordo la mia gamba e la stampella, e il Montana e tutto il resto.

La vita e? questo istante – persone che ami, vento caldo tra i capelli, e un lontano sentore di vomito”.

L’ultimo tornado è un inno alla capacita? di superare i propri limiti e di accettare la vita, con le sue ferite e la sua imprevedibile bellezza. È anche un viaggio nella musica dei primi anni Novanta. A ogni capitolo e? infatti abbinata una canzone da ascoltare insieme a Mag.

La playlist “L’ultimo tornado” si può ascoltare su: albertobellini.it

L'autore

Alberto Bellini e? nato a Modena nel 1978. Laureato in lettere, lavora nella comunicazione come copywriter freelance ed e? docente precario nella scuola secondaria. E? sposato e ha due figli. Da qualche anno ha anche un cane, un adorabile pretesto per fare del camminare e del costruire storie un’unica, buona abitudine quotidiana.

E? cresciuto a pane, musica indie e Sundance Film Festival, nutrendosi di storie, di atmosfere e di personaggi che continuano ad accendere la sua immaginazione.

Questo e? il suo terzo romanzo, preceduto da Niente che sia al suo posto (Gallucci, 2013), un thriller psicologico incentrato sulla perdita di memoria e da Tutto questo tempo (Fernandel, 2016), una commedia agrodolce e intimista che segue i protagonisti a ritroso nel tempo. albertobellini.it