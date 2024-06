Unimore sarà presente allo Youth Festival 2024 con stand di ricercatori e studenti

Unimore per la prima volta partecipa allo Youth Festival che si terrà dal 26 al 30 giugno 2024 a Sassuolo. In tutte le serate dalle ore 18.00 a mezzanotte saranno presenti allo stand Unimore i ricercatori e gli studenti coinvolti in alcuni progetti dell’Ateneo modenese reggiano.

Il programma prevede l’alternarsi nelle cinque serate di alcuni gruppi di ricerca:

mercoledì 26 giugno:

vi saranno gli studenti del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari - DIEF che partecipano al progetto Driverless della Formula Student. Il Team MMR- Motor Modena Racing esibirà la sua monoposto, interamente costruita e progettata nel laboratorio del veicolo ed il simulatore di guida al quale tutti gli interessati potranno mettersi al volante.

In contemporanea un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze della Vita (DSV), del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (DESU) e del Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata - Sistema dei Musei e Orto Botanico farà scoprire i Mondi Microscopici che raramente si ha l’occasione di osservare, ma grazie ai progressi della scienza e della tecnologia oggi si possono esplorare grazie a potenti microscopi.

giovedì 27 giugno:

I ricercatori del Dipartimento di Scienze della Vita faranno scoprire i segreti di una pianta conosciuta ai più, ma altrettanto sconosciuta nelle sue proprietà farmacologiche. Così la Cannabis Sativa L. sarà al centro delle spiegazioni fornite al pubblico interessato. Inoltre illustreranno come si crea un nuovo farmaco, le nuove tecnologie di delivery e il ruolo dell’intelligenza artificiale nel processo di sviluppo dei farmaci.

Nella stessa sera parteciperanno i ragazzi del progetto Impulse Modena Racing che presenteranno la Moto elettrica di Unimore, RT3-E, affiancata dal simulatore di guida. Il team di Unimore, nato nel 2016 all’interno del progetto Automotive Learning by Doing, in questa stagione è composto da circa 60 studenti e partecipa al campionato Motostudent International Competition.

Venerdì 28 giugno:

ll gruppo di ricerca del Dipartimento di Fisica Informatica e Matematica – FIM porterà l’attenzione

dei presenti su una macchina da corsa in scala realizzata nel laboratorio High-Performance Real Time- HiPeRT Lab. Sarà possibile esaminare i sensori e componenti utilizzati anche dai veicoli del team Unimore racing partecipante alle competizioni di corse autonome Indy Autonomous Challenge e Abu Dhabi Autonomous Racing League di cui verranno mostrati alcuni video che riassumono i momenti principali delle ultime gare. Nella stessa serata i visitatori potranno incontrare da vicino i tardigradi, esseri microscopici e dalle mille vite che si potranno osservare al microscopio grazie alla presenza degli studiosi del Dipartimento di Scienze della Vita.

Sabato 29 giugno:

Il team MoRe Modena Racing Hybrid del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari – DIEF, nato nel 2003 e precursore del progetto Automotive Learning By Doing, si occupa ogni anno della progettazione e realizzazione di prototipi classe Combustion e Hybrid, che andranno a gareggiare nei campionati internazionali di Formula Student. In particolare, la vettura che sarà in esposizione è l'ibrida che ha preso parte alla gara di Silverstone 2023, prima nel suo genere a partecipare alle competizioni di Formula Student.

A condividere lo stand con i giovani del gruppo Hybrid saranno i Vermocane, gli invertebrati che stanno facendo sentire la loro presenza nel Mar Mediterraneo. Ad illustrare la vita di questi esseri viventi, che saranno esposti in un acquario, sarà il gruppo di ricerca del prof. Roberto Simonini del Dipartimento di Scienze della Vita (DSV) assieme a due ricercatrici dott.sse Elena Cenni ed Anita Ferri e ad alcuni studenti: Lorenzo Bellei, Cecilia Bozzoli e Filippo Castiglioni.

Domenica 30 giugno:

La serata sarà caratterizzata dai Mondi Microscopici e da alcuni elementi presenti nel Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata che per l’occasione saranno portati allo Youth Festival. Al laboratorio Mondi Microscopici parteciperanno la prof.ssa Tiziana Altiero (Dipartimento di Educazione e Scienze Umane - DESU & National Biodiversity Future Center - NBFC); la prof.ssa Lorena Rebecchi, il dott. Marco Scaramelli, la dott.ssa Federica Frigieri (Dipartimento di Scienze della Vita - DSV & National Biodiversity Future Center - NBFC); il dott. Joel Vincenzi, il dott. Edoardo Massa, la dott.ssa Sara Brandoli, il dott. Niccolò Patelli (Dipartimento di Scienze della Vita - DSV): il dott. Andrea Gambarelli del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata - Sistema dei Musei e Orto Botanico.