"Urban Video", aperte le iscrizioni al corso gratuito per filmmaker

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione di “Urban Video”, corso di formazione promosso dall’assessorato Politiche Giovanili all'interno del Progetto 71MusicHub.

Si tratta di un corso gratuito per filmmaker finalizzato alla produzione di contenuti, che si rivolge a chi è interessato ad approfondire le diverse tecniche di realizzazione e distribuzione di un prodotto audiovisivo (regia, live, spettacolo multimediale). Si articola in lezioni pratiche sull'utilizzo degli strumenti utilizzati dai videomaker, video artist, video designer, oltre a dare un’illustrazione delle basi della fotografia, della scrittura e della tecnica video. Urban Video si svolge in 74 ore, suddivise in 30 di lezioni con il docente, 28 di moduli di approfondimento con docenti specializzati, e 16 ore dedicate alla creazione di un project work per realizzare un “mockumentary” che verrà presentato al termine del corso. Il termine “mockumentary” sta a significare un documentario finto: è un espediente narrativo del mondo audiovisivo nel quale eventi fittizi e di fantasia sono presentati come se fossero reali attraverso l'artificio di un linguaggio documentaristico. Novità dell'edizione 2021 è costituita da una serie di moduli incentrati sullo streaming e la diffusione sul web, nell'ultimo anno quantomai attuale a causa dalla pandemia da Covid-19.

Il corso, pensato per fornire ai partecipanti le competenze per intraprendere un percorso professionale, avrà inizio il 22 marzo 2021 per concludersi l’1 luglio 2021, e sarà articolato in due incontri settimanali, il lunedì dalle 18.30 alle 20.30 e il giovedì dalle 19 alle 21, salvo modifiche concordate tra docente e allievi. La sede è il Centro Musica_71MusicHub, di via Morandi 71 a Modena, con possibilità di lezione da remoto in caso di restrizioni imposte dalle misure di contrasto al contagio.

Docente principale sarà Francesca Cappi, modenese, laureata in Comunicazione pubblica della cultura, arti e spettacolo all’Università di Ferrara. Dal 2009 regista, fotografa, ha collaborato come organizzatrice tecnica e video designer per istituzioni e aziende fra cui Festival "Anteprime" Mondadori, Regione Emilia-Romagna, Festivalfilosofia, Mercedes, Miglior Evento B2I 2020 Radici - Cattolica, Ert.

Fra i numerosi docenti specializzati, Diego Fontana (copywriter e direttore creativo di Terra), Alberto Tranchida (sound designer e ingegnere del suono), Francesco Perez (social media manager), Filippo Cinotti (colorist e direttore della fotografia).

La partecipazione è gratuita. Dieci i posti disponibili, in base a una graduatoria dei partecipanti, stilata da una commissione di esperti dopo colloqui motivazionali.

Per iscriversi è necessario essere residenti in Provincia di Modena e avere un’età compresa tra 16 e 29 anni: l’iscrizione dovrà pervenire entro le 18.30 di lunedì 15 marzo inviando email pec a casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it.

La scheda di iscrizione, con tutte le informazioni e il bando integrale sono sul sito. Informazioni: Centro Musica 71 Music Hub (tel. 059 2034810, centro.musica@comune.modena.it); social: Facebook (centromusicamo), Instagram (centromusicamodena).