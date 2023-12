Cinque nuovi libri sotto Natale per l'editrice "Il Dondolo"

“Quel gran pezzo dell’Emilia”, il titolo cult di Edmondo Berselli; un piccolo album dedicato ad Antonio Delfini; il romanzo d’esordio di Checco Grandi e, infine, due testi per entrare nella storia recente di Modena. Sono cinque i nuovi ebook che Il Dondolo, la casa editrice digitale del Comune di Modena, ha pubblicato nelle ultime settimane, in occasione del Natale, scegliendo come protagonisti la città e i suoi autori e personaggi più amati.

Dal sito della casa editrice (www.ildondolo.it) si possono già scaricare la migliore mappatura contemporanea dei luoghi che è, appunto, “Quel gran pezzo dell’Emilia”; “Le trombe della sera”, quasi un fotoromanzo letterario, un “albumino” per Antonio Delfini curato da Marzia Lodi e Adriana Barbolini nel sessantesimo anniversario della morte dello scrittore; “Nano e gigante”, il primo romanzo di Checco Grandi, un dialogo con il figlio di cui non potrà essere genitore. E poi, ancora, l’ebook che racconta la storia strabiliante di “La casa studio di Cesare Leonardi” curato dall’architetto Andrea Cavani, membro della Fondazione Archivio Leonardi, prima uscita della nuova collana del Dondolo dedicata a case, itinerari e architetture, e la versione digitale del catalogo della mostra “Paolo Monti e Modena. 1973/2023”, realizzata nell’ambito di Modena Città creativa Unesco per le media arts, curato da Francesco Fantoni e Silvia Sitton.

Le nuove uscite del Dondolo, che portano a 76 i titoli pubblicati dal 2017, anno della fondazione della casa editrice, sono state presentate a Palazzo comunale, mercoledì 20 dicembre, nel corso della conferenza stampa, che è stata anche l’occasione per fare il punto sull’andamento e i progetti del Dondolo, alla quale hanno partecipato l’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi e il direttore della casa editrice Beppe Cottafavi. Presenti anche Marzia Lodi e Adriana Barbolini e la moglie di Edmondo Berselli, Marzia Barbieri.

L’assessore Bortolamasi ha sottolineato l’attenzione che Il Dondolo, “esempio unico di casa editrice digitale pubblica”, mette nel raccontare “storie, volti ed emozioni di Modena, anche integrando e rilanciando le iniziative culturali del territorio. Un progetto culturale collettivo, che unisce passato, presente e futuro, le memorie individuali e le innovazioni digitali, con l’obiettivo di diffondere sempre di più la lettura per tutti e tutte”.

Nata nel 2017 da un’idea di Beppe Cottafavi condivisa con le Biblioteche di Modena, la casa editrice Il Dondolo pubblica solo libri digitali inediti il cui download è gratuito e definitivo e propone un catalogo di qualità molto legato al territorio, con narrazioni, saggi, poesie e immagini da Modena all’Emilia Romagna.

Tra tutti i titoli pubblicati il best seller, con 12 mila download, è “La sconosciuta” di Barbara Baraldi, un thriller ambientato all’ombra della Bonissima, in piazza Grande, seguito da “I morosi di mia cugina” di Sandro Campani; “Le armi del comunismo” di Edmondo Berselli; “La donna orgasmo e altri racconti” di Carlo Gregori. A completare la cinquina degli ebook più scaricati in assoluti c’è “Gulp! Supergulp!” di Giulio D’Antona pubblicato in occasione dei cinquant’anni dei mitici fumetti in Tv inventati da Bonvi e Guido De Maria. Lo stesso titolo è anche al terzo posto della top cinque degli ultimi tre mesi, tra “Quel gran pezzo dell’Emilia”, che appena pubblicato si è già guadagnato la prima posizione, e “Casa d’altri” di Silvio D’Arzo, “il più bel racconto del Novecento” secondo Beppe Cottafavi che lo consiglia come perfetto regalo di Natale insieme al libro di Berselli. La top cinque degli ultimi tre mesi si completa con “Le trombe della sera” e con “Quattro racconti di Natale” di Sandro Campani.

Tra le città che leggono i “dondoli” non c’è solo Modena che, anzi, arriva sesta dopo Milano, Roma, Torino, Bologna e Parma.