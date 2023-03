"Vago", in arrivo il nuovo singolo della cantautrice modenese Dimezzo

Venerdì 10 marzo, a mezzanotte, uscirà su tutte le piattaforme digitali "Vago", il nuovo singolo della cantautrice modenese Marianna Di Mezzo, in arte Dimezzo.

Dopo il successo del singolo d'esordio "Stasera sono libera" e "41 12", "Vago" va a toccare temi tanto profondi quanto attuali. Come racconta la cantautrice, "Quella contro noi stessi è una lotta eterna probabilmente. In vago ho provato a raccontare la mia. Vago mette a nudo la mia anima, che fa fatica a sentirsi a suo agio in questa società così complessa, dove soprattutto i social ci spingono a volerci mostrare perfetti, in una perfezione impossibile. E in vago la mia è un’anima persa, che si sente in mezzo alle persone come tra “mare di squali”, dove non ci si può fidare di nessuno. È un’anima che prova ad accettare se stessa e il corpo in cui è incastrata. Che prova ad amarsi, senza dare peso ai giudizi e alle strane regole del mondo, in un eterno vagare, alla ricerca del suo vero essere".

Il videoclip del singolo, prodotto da Alex Bagnoli, con testo scritto in collaborazione con Marco Baroni, uscirà su YouTube il 15 marzo.