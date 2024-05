Nuovo singolo, Valentina Tioli ritorna con “Mal comune"

In un mondo in cui le relazioni disfunzionali si intrecciano con le nostre vite quotidiane, "Mal Comune", il nuovo brano di Valentina Tioli, emerge come un richiamo al dolore condiviso e alla consapevolezza di un amore finito. "Mal Comune" - fuori venerdì 10 maggio - è un viaggio emotivo nel flusso di coscienza di chi si trova da solo al volante nella notte, confrontato con la fine di un legame che una volta sembrava indissolubile.

La canzone cattura magistralmente il sentimento di perdita e la ricerca interiore di senso che accompagna il termine di una relazione. Il testo ci trasporta in quell’attimo cruciale in cui la realtà si fa strada attraverso il velo dell'illusione, quando ci rendiamo conto che è giunto il momento di lasciar andare, pur soffrendo, una persona che abbiamo erroneamente idealizzato e che non ci fa stare bene. In un momento di riflessione, siamo chiamati a considerare anche la prospettiva della trasformazione, in quanto rifiutiamo categoricamente di rimanere ancorati alle nostre convinzioni come “gomme fissate sotto i banchi”.

Durante il processo di esame dei motivi che ci hanno spinto a chiudere questo capitolo delle nostre vite, ci rendiamo conto di una verità universale: la nostra esperienza non è unica. Molti condividono la nostra lotta, il nostro dolore. Gli amori disfunzionali rappresentano un fenomeno pervasivo nella società contemporanea, e come tale richiedono di essere affrontati con determinazione e risolutezza. Tuttavia, la consapevolezza di non essere soli nella sofferenza non attenua il peso dell'addio. Al contrario, "Mal Comune" ci ricorda che ogni dolore è personale e che attraversarlo è un viaggio solitario, anche quando condiviso con altri. Il brano è un tributo al coraggio di lasciar andare ciò che non ci serve più per fare spazio a nuove possibilità. "Mal Comune" ci invita a guardare dentro di noi, a confrontarci con la nostra vulnerabilità e a trovare la forza di andare avanti.

Valentina Tioli, dopo la sua partecipazione a X - Factor 7, ha aperto i concerti di Sophie and The Giants, Anggun e Dee dee Bridgewater, ha duettato al fianco di Mr. Rain e Dargen D'Amico e ha prestato la propria penna a diversi artisti, tra cui Elodie. Cantautrice Indie Pop dalle influenze R&B, Valentina Tioli è la vincitrice del Premio Lunezia Nuove Proposte 2023 con la canzone "Verde" scritta insieme a Cheope.