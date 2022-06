Vecchi Tonelli e scambi con il Nord Europa: una collaborazione a livello universitario, e foriera di nuovi sviluppi

Le classi di canto dell'ISSM Vecchi Tonelli, tenute dalle professoresse Katja Lytting e Maria Pia Ionata, assieme ai pianisti Mario Sollazzo e Paolo Andreoli, hanno sviluppato un progetto per portare la tradizione del Belcanto in Svezia; tradizione di cui Modena è città rappresentativa, avendo dato i natali a Luciano Pavarotti e Mirella Freni, oltre alla presenza in città ormai pluridecennale di Raina kabaivanska, che le donano lustro e fama.

Katja Lytting, di origine svedese, è arrivata in Italia all'età di 19 anni, diplomandosi con il massimo dei voti al Conservatorio G. B. Martini di Bologna con il M° Leone Magiera .

Vincitrice di vari concorsi lirici tra i quali il “Concurso Internacional de canto di Bilbao” e il “Philadelphia Opera Company - Luciano Pavarotti Voice Competition” dove in seguito ha debuttato accanto a Luciano Pavarotti nel ruolo di Federica in Luisa Miller di G. Verdi. In seguito a questo concorso ha conosciuto Adua Pavarotti, la prima moglie di Luciano, che è diventata la sua agente per molti anni.

Maria Pia Ionata si diploma in Canto a soli 21 anni e subito dopo si affaccia sulla scena lirica vincendo il concorso “Mattia Battistini” e debuttando nel ruolo di Amelia del Simon Boccanegra di G. Verdi. Successivamente le sue doti vocali di soprano lirico-drammatico la avvicinano al repertorio puccininano. D ebutta come protagonista in tre grandi ruoli: Tosca, Madama Butterfly e Mimì, ruoli che segnano una svolta nella sua carriera; viene infatti definita voce pucciniana per eccellenza e proprio per questi ruoli verrà scritturata da tutti i più grandi teatri del mondo.

Grazie alle sue conoscenze con la Svezia, Katja Lytting è riuscita a creare un contatto tra l'ISSM Vecchi Tonelli e il Conservatorio di Stoccolma, che si è tradotto in una prima collaborazione, avvenuta lo scorso autunno in Svezia, che ha coinvolto 25 studenti del Conservatorio di Stoccolma. Gli studenti hanno potuto fare esperienza diretta, sotto la guida dei docenti Lytting e Sollazzo, in merito al repertorio italiano , che prevedeva l'insegnamento del legato italiano, e delle cadenze che appartengono alla tradizione italiana, oltre alla pronuncia corretta. L'esito di questo lavoro è stata una collaborazione proficua ed entusiasmante, tanto che tra maggio e giugno di quest'anno l'ospitalità è stata ricambiata, ospitando a Modena docenti e 6 studenti svedesi già molto bravi che avevano debuttato nell'ambito del musical a Londra e a New York e desiderosi di avvicinarsi al canto lirico.