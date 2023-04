Non solo Venditti-De Gregori, in Piazza Roma anche il cabaret di Cevoli-Pizzocchi-Giacobazzi e il piano di Dardust

Sarà il grande concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori ad aprire, domenica 25 giugno, "Notti Ducali Live", la nuova rassegna estiva promossa dal Comune di Modena e organizzata da Studio's programmazione spettacolo.

Tre serate di appuntamenti in piazza Roma, sullo sfondo del Palazzo Ducale, che proporranno anche il cabaret di Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi, per la prima volta insieme sul palco, e la performance di Dardust che fa tappa in città con

il suo "Duality tour".

"Si tratta di un nuovo format per Modena - commenta l'assessore Bortolamasi - che unisce linguaggi culturali diversi e valorizza spazi e luoghi storici, per un'estate extralarge da vivere nel cuore della città. Continuiamo nel nostro impegno per una programmazione culturale sempre più diffusa, con grandi nomi dello spettacolo e con piazza Roma al centro di questo nuovo progetto che avviamo quest'anno e che vogliamo consolidare nel tempo".

La rassegna propone in tre giorni tre spettacoli pensati per pubblici differenti come gusti e come età, in modo da raggiungere un target il più ampio possibile: il concerto di Venditti e De Gregori per un pubblico più maturo che ama la ricercatezza della musica italiana d'autore. Il 26 giugno il cabaret di Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi, i tre comici più rappresentativi dell'Emilia Romagna che porteranno a Modena i loro cavalli di battaglia con momenti di interazione e autentica improvvisazione, parla a un pubblico più trasversale attraverso un linguaggio che coniuga teatro, canzone e commedia.

La terza proposta, il 27 giugno, si rivolge al pubblico più giovane portando in piazza Roma Dardust, pseudonimo di Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati dalla nuova generazione che fa tappa a Modena nell'ambito del tour che tocca le principali città italiane ed europee: un'esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari divisa in un primo atto per piano solo tra le pareti di un interno giapponese e l'avvicendarsi delle stagioni, e un secondo con l'elettronica al centro e un paesaggio dinamico sullo sfondo tra visual, manga e ispirazioni che corrono dall'omaggio a Miyazaki a Ryuichi Sakamoto.

I biglietti saranno in vendita dalle 15 di oggi, giovedì 13 aprile, sui circuiti Ticket one, Boxer Ticket, Ticketmaster, Vivaticket. L'ingresso al concerto di Venditti e De Gregori, con posto a sedere numerato, costa 32 euro; quello allo spettacolo di Cevoli, Pizzocchi, Giacobazzi, sempre con posto a sedere numerato, costa 25 euro; la performance di Dardust è a ingresso gratuito. In piazza saranno allestiti circa 2.500 posti.