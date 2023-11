Il liceo Venturi di Modena vince il Premio nazionale "Storie di alternanza e competenze"

Gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore A. Venturi di Modena si sono aggiudicati il primo premio nella sezione Licei del concorso "Storie di alternanza e competenze" promosso da Unioncamere e da 38 Camere di commercio italiane, tra cui quella di Modena.

Il progetto vincitore si intitola "Gioielli Venturiani" e ha visto la partecipazione attiva della Camera di Commercio di Modena e di cinque orafi modenesi che hanno supportato gli studenti nella ideazione, progettazione e prototipazione di opere orafe.

La Camera di Commercio di Modena, che è da sempre particolarmente impegnata con numerose iniziative sul tema dell'orientamento dei giovani e del collegamento tra scuola e mondo del lavoro, si è in questo caso adoperata nella ricerca della collaborazione degli orafi modenesi e nel supportare la scuola nelle varie fasi del progetto. Si è resa inoltre disponibile ad ospitare la mostra conclusiva dei disegni e dei 4 gioielli selezionati, che verranno realizzati in argento dagli stessi studenti presso le botteghe orafe.

Il concorso nazionale "Storie di alternanza e competenze" mira a dare visibilità a racconti di alternanza realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy sulle tematiche della transizione digitale, della sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell'agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, del made in Italy e dell'educazione finanziaria e all'imprenditorialità.

Questa VI edizione del Premio ha coinvolto oltre 4mila studenti italiani di 278 Scuole secondarie di II grado e ITS Academy che hanno portato in gara 386 progetti realizzati nell'ambito di PCTO, di alternanza rafforzata, di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (di I e III livello), tutte iniziative finalizzate a creare un circolo virtuoso per sostenere nei giovani l'acquisizione e il rafforzamento delle competenze da spendere poi nel mondo del lavoro.

Tutti i progetti sono stati elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e giovani degli ITS Academy, con la collaborazione dei tutor aziendali.

Dodici gli Istituti che sono stati premiati nelle quattro sezioni previste (Licei, Istituti tecnici e professionali, ITS Academy e Autoimprenditorialità e finanza), a cui si aggiungono 4 menzioni speciali; il riconoscimento è stato consegnato il 23 novembre 2023 a Verona nel corso della trentaduesima edizione di Job&Orienta, il salone dell'orientamento, scuola, formazione e lavoro.