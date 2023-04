Vignola, cinque escursioni con guida alla riscoperta dell'ambiente naturale

La riscoperta del nostro territorio; la tutela e il rispetto dell’ambiente che ci circonda; l’approccio pratico a valori come la sostenibilità e la biodiversità: sono questi gli obiettivi del ciclo di escursioni dal titolo “Week-end dell’ambiente” organizzato, tra aprile e giugno, dal Comune di Vignola in collaborazione con Ceas Valle del Panaro, il Centro di educazione all'ambiente e alla sostenibilità delle Terre di Castelli. Si tratta di escursioni conoscitive gratuite, con accompagnamento di una Guida Ambientale Escursionistica del Ceas, rivolte a tutti i cittadini.

Si comincia sabato 22 aprile, Giornata della Terra: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 è in programma una escursione verso Campiglio, la parte del territorio vignolese ai piedi delle colline. Punto di ritrovo, l’area del Centro nuoto di Vignola. Domenica 30 aprile, invece, sempre nel pomeriggio, è in calendario una escursione lungo il Panaro per conoscere più da vicino l’ambiente non solo naturale, ma anche rurale ed economico che si è sviluppato lungo l’asta fluviale. Si passa, poi, al mese di giugno. Domenica 4 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, il movimento si coniuga con l’attività di cura: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 l’escursione lungo il Percorso Sole sarà abbinata al cosiddetto “plogging”, ovvero la raccolta dell’immondizia che si incontra nel tragitto. Nel pomeriggio di domenica 11 giugno, di nuovo una escursione lungo il fiume Panaro accompagnata dal racconto dei viandanti sul Cammino dell’Unione. Infine, l’iniziativa di chiusura, domenica 25 giugno, quando dalle ore 9.30 fino alle ore 17.00, si terrà una escursione sul Monte Cimone sul “Sentiero dell’Atmosfera”. Il "Sentiero dell'Atmosfera" è un percorso escursionistico che permette di andare alla scoperta dei segreti dell'atmosfera e del clima che cambia, risalendo da Pian Cavallaro lungo fino alla vetta del monte Cimone, nel cuore del Parco del Frignano.

“Nella nostra comunità sta crescendo la consapevolezza dell’importanza della conoscenza e della cura delle nostre risorse ambientali – conferma l’assessora all’Ambiente e vice-sindaca del Comune di Vignola Anna Paragliola – Ringrazio quindi il Ceas, ente di riferimento dell’Unione Terre di Castelli, con cui abbiamo costruito una proficua collaborazione che ci ha consentito, alla fine dello scorso anno, di promuovere una mostra sui cambiamenti climatici ospitata presso la Sala della Meridiana e che ora ci consente di proporre alla cittadinanza un ciclo di escursioni per conoscere meglio le emergenze naturalistiche del nostro territorio”.

Per informazioni e prenotazioni: 335/1282557 - info@ceasvalledelpanaro.it

Il Ceas è stato istituito nel 2012 dall’Unione Terre di Castelli. Dal 2022 la sua gestione è affidata a La Lumaca, società cooperativa di Modena che da oltre 40 anni si occupa di sostenibilità ed educazione ambientale. Fa inoltre parte della Res, la Rete di educazione alla sostenibilità dell'Emilia- Romagna. Il Centro ha come obiettivo prioritario quello di sensibilizzare i cittadini nei confronti del rispetto dell’ambiente, delle risorse naturali e della biodiversità, seguendo i principi generali della sostenibilità ambientale, culturale e sociale.