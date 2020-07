Premio Davide Vignali, assegnati i premi ai giovani talenti

Sono stati proclamati i vincitori della nona edizione del Premio Davide Vignali, promosso da Fondazione Modena Arti Visive, dalla Famiglia Vignali e dall’Istituto d’Arte A. Venturi, e dedicato all'ex studente scomparso prematuramente nel 2011.



Il concorso, rivolto a tutti i giovani talenti della regione per promuovere la ricerca in campo fotografico e dell’immagine, ha visto pervenire per l'anno 2019-2020 96 progetti, che sono stati valutati dalla giuria con la speciale partecipazione dell'artista Luca Pozzi.

La giuria ha dunque premiato le seguenti proposte:



1° premio

FILIPPO MONTANINI (Istituto d’arte Venturi, Modena)

con il progetto Filippa

2° premio

EUGENIO BENGALLI (Liceo Cassinari, Piacenza)

con il progetto Famiglia

3° premio

ELENA AIRALDI (Istituto d’arte Venturi, Modena)

con il progetto Nonno

Premio Venturi

GIULIO GIOVANI (Istituto d’arte Venturi, Modena)

con il progetto Vivo o morto

Menzione speciale

LINDA MUSAJ (Liceo Fanti, Carpi)

con il progetto La bellezza di ciò che è difficile

Sabato 21 novembre 2020, presso la sede espositiva di FMAV - MATA, si terrà la premiazione ufficiale e l'inaugurazione della mostra dei vincitori, insieme a una selezione dei migliori progetti in concorso.