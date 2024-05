In tanti a Modena per il Motor Valley Fest, i visitatori tornano a salire del 40%

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Tornano i sorrisi in casa Motor Valley Fest. L'edizione appena conclusa, la sesta, ha visto un pubblico stimato di circa70mila visitatori. Numeri che hanno confermato le iniziali aspettative degli organizzatori del festival della Terra dei Motori. Un'affluenza in netto aumento rispetto alla battuta d'arresto che la kermesse aveva registrato nel 2023 (50mila spettatori), ma leggermente al di sotto degli 80mila di due anni fa.

A conclusione della manifestazione sono state annunciate le nuove date dell’evento, che si terrà in città dal 22 al 25 maggio 2025.

Piazze e strade di Modena sono state affollatissime in particolare ovviamente nei due giorni del fine settimana, per vedere da vicino le auto e le moto più iconiche. Una full immersion nel mondo dell’eccellenza dei motori, che a Modena ha trovato il suo cuore pulsante nel Cortile d’onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia militare di Modena. Un luogo iconico che in soli 3 giorni di apertura ha accolto quasi 50mila visitatori per il Best of Motor Valley, l’esposizione delle auto e delle moto della Terra dei Motori emiliano-romagnola, un percorso esclusivo tra supercar, moto e vetture d’epoca dei brand più famosi e degli autodromi della Motor Valley.

Tanti appassionati e curiosi anche nelle vie e piazze di Modena, palcoscenico di sfilate e parate, tra cui la 24^ edizione del Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme, con le sue 66 esclusive vetture partite da Salvarola Terme. Al Fest sono arrivate anche le 200 vetture e le moto di Supercars e moto Motor Fest 2024 dopo aver attraversato la Romagna, la Riviera Romagnola e la Via Emilia.

Gli eventi di Motor1.com Italia, attraverso il format “Nel Garage di…”, in Piazza Roma hanno conquistato il pubblico del Motor Valley Fest, dal vivo e online. “Le Auto del Cinema”, i grandi brand della Motor Valley, gli youtuber Carmagheddon e il raduno dei “Pandini” Fiat hanno richiamato migliaia di persone all’ombra dell’Accademia, con centinaia di migliaia di visualizzazioni social (oltre 200mila in un giorno quelli per "l'auto più bassa al mondo" dei Carmagheddon). L’Autodromo di Modena Marzaglia è stato nel week end protagonista con “Hot Laps” di Invictus Corse e Modena Racing Fest, eventi racing ai quali hanno partecipato complessivamente oltre 2mila persone.

Numeri record anche per i Talent Talk “Innovation & Talents”, che si sono svolti tra il MVA Headquarter e la Fondazione AGO, con 1500 partecipanti e 1000 in collegamento streaming da diversi Paesi, protagoniste 42 start-up. Complessivamente sono stati 11 gli incontri che hanno permesso agli studenti di entrare in contatto con i rappresentanti dei top brand della Motor Valley, dell’automotive e della formazione, tra cui Maserati, Bosch, Pagani, Tesla, Dallara, Ducati, Automobili Lamborghini, Visa Cash App RB, F1 Team, Ferrari, Energica, MUNER-Motorvehicle University of Emilia-Romagna.

Per gli amanti dell’arte e della cultura motoristica, grande affluenza nei musei della Motor Valley che hanno aperto per l’occasione, Museo Enzo Ferrari, Museo Horacio Pagani, Maserati - e per le mostre allestite in città e in provincia. Oltre 4mila i visitatori della mostra di Palazzo Solmi “High Speed – Velocità e moda nel racing” (aperta ancora fino al 19 maggio) e degli eventi all’ex Albergo diurno.