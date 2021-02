Musei e gastronomia: il Musa propone visite gratuite online per studenti

Visite online per le scuole elementari e medie, in italiano e in inglese, completamente gratuite. Direttamente dal Museo della Salumeria Villani (MuSa) di Castelnuovo Rangone, a pochi chilometri da Modena, la guida porta i bambini e i ragazzi, collegati dalla loro aula, in viaggio nel mondo magico della salumeria. Questo è il percorso interattivo disegnato dal MuSa per far rivivere la storia dell’arte della salumeria dall’epoca romana ad oggi, e far conoscere i diversi mestieri del settore come il salatore e il legatore, e le tecniche moderne di lavorazione.

Il MuSa di Villani Salumi, azienda produttrice di salumi più antica dell’Emilia-Romagna, è uno tra i principali musei della gastronomia del territorio regionale, è una tappa del tour “Discover Ferrari & Pavarotti Land” e ha recentemente ospitato una mostra di poesie, poco prima che la pandemia chiudesse tutti i musei italiani.

La visita ha la durata di un’ora, tra quiz, immagini, video, curiosità e divertimento.

Si scopre come vengono creati i nostri salumi preferiti, la loro evoluzione nella storia dell’Emilia, l’uso alimentare delle spezie e la loro provenienza geografica, e si conclude con i segreti di uno spuntino sano accompagnato da frutta e verdura, grazie alla lezione di panino making firmata dallo chef Daniele Reponi.

Il percorso online è patrocinato dal Comune di Castelnuovo Rangone per la sua valenza storica e culturale.



Per informazioni e prenotazioni: 346 255 7407 o info@museodellasalumeria.it.