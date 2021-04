Il Primo Maggio riapre alle visite il Palazzo Ducale di Sassuolo

Riaprirà al pubblico sabato prossimo, 1 maggio Festa del Lavoro, il Palazzo Ducale di Sassuolo, assieme a tutte le sedi delle Gallerie Estensi: la Galleria Estense di Modena, il Museo Lapidario Estense e la Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Rimane aperta anche la Biblioteca Estense Universitaria, che non ha mai interrotto i suoi servizi al pubblico.

Palazzo Ducale sarà visitabile fisicamente, nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della pandemia da Covid-19, il Venerdì, il Sabato e la Domenica con orario 10-19 (sabato, domenica e festivi con prenotazione obbligatoria); il Palazzo aprirà inoltre anche dal martedì al giovedì solo su prenotazione per gruppi, che può essere effettuata telefonicamente tramite l'Urp del Comune di Sassuolo (0536 880801) o la biglietteria del Palazzo Ducale (389 2673365).

L'accesso ai gruppi (numero massimo 10 persone) è consentito, purché vengano rispettate le distanze di sicurezza; anche le prenotazioni per i gruppi vanno effettuate attraverso l'Urp del Comune di Sassuolo o la biglietteria di Palazzo Ducale; i gruppi vengono gestiti dal personale di accoglienza e vigilanza, invitando il capogruppo a modulare il percorso di visita secondo le disposizioni (N° massimo di persone in sala) che sono state individuate per rispettare per ogni sala i criteri di sicurezza.

Si ricorda che è disponibile per i dispositivi Apple (download dall'App Store) e Android (da Google Play) l'App "Palazzo Ducale di Sassuolo" con differenti percorsi audio guidati; presso la Biglietteria del Palazzo Ducale, per coloro che ne fossero sprovvisti, è possibile l'acquisto degli auricolari al costo di 1 euro.

CONTATTI: Urp Ufficio Relazioni con il pubblico, Piazza Garibaldi 56, Sassuolo, tel. 0536 880801 - fax 0536 880904 - urp@comune.sassuolo.mo.it