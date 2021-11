“Voce Congiunta” torna il format dell'Amministrazione comunale per un confronto diretto con i cittadini

Ritorna lunedì 29 novembre, ore 21, l'appuntamento con “Voce Congiunta”, il format dell'Amministrazione comunale ideato per stimolare un confronto diretto con i cittadini su progetti, servizi e interventi di competenza comunale. L'evento, in diretta streaming sui canali youtube e facebook del Comune di Campogalliano, riguarderà il bando “RiattivAZIONI”, recentemente pubblicato dall’Amministrazione e valido fino al 15 dicembre.

L'opportunità interessa le famiglie campogallianesi (con classe di reddito fino a 30 mila euro) impegnate ad affrontare spese per la crescita dei propri figli con età compresa tra 0 e 26 anni. Il fondo istituito dall'Amministrazione comunale, che ammonta complessivamente a 200 mila euro, è destinato a rimborsare costi sostenuti dal 01/09/2021 al 15/12/2021 per iscrizioni a corsi sportivi o culturali (come teatro, pittura, o lingua straniera) ma anche acquisti necessari alla prima infanzia come alimenti, abbigliamento, calzature, pannolini o passeggini.

“Questa diretta vuole essere un'occasione per chiarire alcuni aspetti del bando e rispondere alle domande dei cittadini – commenta la vicesindaca e assessore alla Comunicazione Daniela Tebasti – durante l’incontro proveremo a simulare la compilazione della domanda in modo che ogni suo aspetto possa essere compreso dalle famiglie”.

Oltre alla vicesindaca Tebasti sarà presente anche Giulia Domati, responsabile del settore Servizi Culturali, Ricreativi e Politiche Giovanili del Comune di Campogalliano. L'incontro sarà aperto da un’introduzione della sindaca Paola Guerzoni. Come da consuetudine, la serata prevede l'interazione con le famiglie collegate da casa tramite l'utilizzo delle chat di youtube e facebook. Nel frattempo, è già possibile inoltrare alcune domande all’indirizzo sport@comune.campogalliano.mo. it