Carnevale, a San Prospero "sfileranno" per strada le voci dei bambini

Una iniziativa originale per mantenere viva la festa nonostante le limitazioni agli spostamenti

Domenica 14 febbraio a partire dalle ore 16.00 alcune canzoni eseguite dai bambini di San Prospero saranno trasmesse in tutte le vie del centro. Tantissimi genitori hanno aderito al progetto e hanno registrato la voce dei loro piccoli per comporre un mosaico canoro. La diffusione delle registrazioni sarà effettuata da due automezzi della Protezione Civile, mediante altoparlanti. I cittadini sono invitati ad aprire le finestre per ascoltare l'allegro puzzle canoro.

Si tratta di un'iniziativa pensata per festeggiare il Carnevale anche quest'anno, nel rispetto delle regole anti-Covid. Si raccomanda in ogni caso di evitare assembramenti, mantenere il distanziamento sociale ed utilizzare la mascherina.

Il Comune di San Prospero ringrazia Chephrem Colonna, Massimiliano Mihich, Sonia Lauria, la Protezione Civile e la responsabile della biblioteca comunale Elena Pescarolo, per l'ideazione e l'organizzazione dell'evento.