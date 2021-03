"Women who Lead": il progetto video di AIW online per la Festa della Donna

L’Association for the Integration of Women (AIW) propone, nell'ambito delle celebrazioni dell'8 marzo, una serie di video online sulla leadership al femminile

L’Association for the Integration of Women (AIW), la no-profit Modenese dedicate all’integrazione delle donne migranti, si è dedicata a sviluppare una campagna online in occasione dell’8 marzo, la Giornata Internazionale delle Donne. Invece di ospitare un webinar online, l’AIW ha deciso di creare una serie di video della durata di una settimana chiamata “Women Who Lead”, letteralmente: Donne Che Dirigono. L’intenzione è celebrare la diversità della Leadership al femminile e motivare le future generazioni di giovani donne a sognare in grande, prendere iniziativa e diventare leaders del domani.

“Women Who Lead” è un evento della durata di una settimana che si svolgerà su Instagram e Facebook. Ogni giorno, a partire da lunedì 8 a domenica 14 marzo, l’AIW condividerà in esclusiva un video sui propri profili social (@weareaiw), in cui le 18 leaders di Modena di età, backgrounds, etnie e settori diversi condivideranno i propri successi ed insuccessi, riflessioni sulle qualità delle donne e su come vorrebbero e si immaginano la Modena post pandemia. Leaders come Francesca Federzoni (di Politecnica Architettonica) e Lara Gilmore (co-fondatrice di Osteria Francescana, Casa Maria Luigia e Presidente di Food for Soul) parleranno al fianco di giovani donne emergenti come Rossella Caci (Fridays for Future Modena) e Basma Aissa (Donne nel Mondo ODV).

La campagna continuerà con interventi speciali su Instagram di 3 donne che hanno dato vita a progetti creativi per costruire una società più inclusiva: Lavinia Nitu (fotografa documentaria pluripremiata, di origina rumena e proprietaria di MaNi Photo Studio), la quale presenterà il suo

ultimo progetto “May We Be Them”, Edwige Guibre (educatrice di Burkina Faso e autrice del libro “La Tata Marrone”) e Fatima Bouhtouch (26enne, autrice del libro “Come Alberi” e partecipante di Italia’s Got Talent).

Oltre a ciò, durante la settimana l’AIW lancerà una raccolta fondi online, il ricavato della quale sarà utilizzato per supportare l’associazione e i suoi programmi volti ad integrare le donne migranti di Modena dal punto di vista lavorativo e sociale.

Per supportare l’integrazione delle donne migranti a Modena e per sapere di più sulla campagna, è possibile visitare il sito web.