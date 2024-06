Gaia Ranuzzi con l'opera "Cuore delle memorie" vince la open call ai giovani artisti della galleria Gate 26A

All’interno dell’iniziativa "Mondo Barrio" attuata nell’ambito del bando della Regione Emilia Romagna “YOUZ Officine”, che pone come sfida l’attivazione di spazi di aggregazione giovanile inediti, la galleria Gate 26A presenta la vincitrice della call Stargate: si tratta di Gaia Ranuzzi con il progetto "Cuore delle memorie".

Partendo dalla domanda "Ma voi, chi siete?", Gaia Ranuzzi presenta per lo spazio di Gate 26A una scultura-installazione, ponendo in rilievo un aspetto molto importante che rappresenta la sua generazione: il rapporto diverso con gli oggetti dettato dall’incessante consumismo dell’industria della moda e dall’altro il voler creare un riuso consapevole della materia. Partendo dallo scarto tessile dei vestiti dismessi dell’artista e dei suoi familiari prende forma la scultura “cuore delle memorie”. L'opera sarà esposta nella galleria da venerdì 21 a domenica 30 giugno.

L'artista

Gaia Ranuzzi (Sassuolo, 1999) ha conseguito il diploma di secondo livello in pittura – arti visive presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 2024 dove ha maturato una poetica in simbiosi con il suo quotidiano che esplora l’accumulazione come pratica creativa e generativa dove si svela un rapporto affettivo e intimo con gli oggetti. Quello che fa nelle sue installazioni è dare nuova vita e nuova personalità ad oggetti caduti in disuso ma che mantengono al loro interno una storia fatta di vissuto, memorie e ricordi.