Da Oriente a Occidente, una visita guidata ai Musei del Duomo di Modena con La Rose Noire

Domenica 8 novembre, alle ore 15.00, appuntamento con "Da Oriente a Occidente - Mercanti, pellegrini e viaggiatori", una visita guidata ai Musei del Duomo di Modena a cura dell'Associazione Culturale La Rose Noire sotto la guida di Elisabeth Mantovani.

Durante la visita i partecipanti scopriranno gli intrecci culturali che concorrono alla nascita dei linguaggi artistici dell'attuale cattedrale e delle chiese precedenti attraverso scambi commerciali, religiosi e culturali con terre e popoli lontani. L'arte cristiana nasce da un incontro - scontro di civiltà e epoche diverse che dialogano, si compenetrano e si uniscono a creare linguaggi artistici affascinanti e misteriosi tutt'ora al centro di numerose indagini.

Il ritrovo per la visita, che avrà una durata di circa due ore, è alle ore 14.50 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Il costo di partecipazione è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria, ed effettuabile via email all'indirizzo info@larosenoire.it. Per ulteriori informazioni, tel. 3391196575 nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì.