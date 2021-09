"Dad: de-buttata adolescenza a distanza?", se ne parla a Modena

Martedì 28 settembre, alle ore 18.30 presso l'Orange 182 (Strada San Faustino, 182) si terrà un incontro di riflessione sulla DAD (Didattica a Distanza) a cura della Dott.ssa Paola Ventura.

"DAD: Discussa, Abusata, Disprezzata. È difficile trovare aggettivi positivi per l’esperienza formativa fatta da molti bambini e adolescenti a causa del Covid -19. Ma la didattica non è stata l’unica cosa a distanza. Relazioni, sperimentazioni, innamoramenti, nuove scoperte, “separazioni” dai genitori sono tutti i compiti evolutivi che gli adolescenti che affrontano, quest’anno “vissuti” on line.

Come hanno affrontato gli adolescenti questo periodo? Quali aspetti emotivi, psicologici e sociali sono coinvolti? Possiamo parlare di soli aspetti negativi? Che risorse hanno messo in atto i ragazzi e i genitori? Di questo si parlerà nel corso dell’incontro. Partendo dagli ultimi dati emersi sulla salute mentale degli adolescenti vedremo quali strumenti utilizzare per aiutarli, e aiutarsi, nell’importante compito evolutivo che li porterà ad essere gli adulti del futuro".

Per informazioni: Dott.ssa Paola Ventura; ventura.pao@gmail.com; 3924566340.

