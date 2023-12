Al Dadà va in scena la “Bottega dei giocattoli”

All’interno delle iniziative del “Natale di Pace” di Castelfranco Emilia si inserisce anche una rassegna teatrale di spettacoli per le famiglie che prevede diversi appuntamenti tra dicembre e la fine del mese di febbraio 2024.

Sabato 23 dicembre va in scena lo spettacolo gratuito dedicato a bambini e bambine dai tre anni di età: “La Bottega dei giocattolI”, testo e regia di Sandra Novellino e Delia De Marco, con Savino Maria Italiano, Sara Pagliaro, Andrea Romanazzi. La storia è ambientata in una piccola bottega, dove i giocattoli sono dotati di voce e anima e vivono secondo regole umane, tra amicizie, invidie e amore. C’è la bambola più bella e la bambola invidiosa, un orsacchiotto che si innamora e un soldatino geloso, una mamma cattiva e una buona fata, giostre e macchinine che non si stancano di girare. Come in ogni fiaba, i giocattoli dovranno affrontare un grande cattivo senza volto, un padrone interessato solo a guadagnare dalla vendita dei balocchi e a cui non interessa la felicità dei bambini. Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei sentimenti. Non solo infantili.

“Le rassegne di teatro dedicate alle famiglie, alle bambine e bambini del nostro territorio costituiscono un appuntamento centrale per la nostra offerta culturale del periodo natalizio. Ritengo che il teatro abbia un forte valore educativo perché permette ai più piccoli di vivere un mix di emozioni, a maggior ragione in questo magico periodo dell’anno, che possono portare con sé anche una volta finito lo spettacolo” commenta l’assessore alla Cultura Leonardo Pastore.

Si prosegue poi sabato 6 gennaio 2024, con “Pulcetta dal Naso rosso”, la storia di un clown che aveva perso il naso rosso.