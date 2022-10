“Dall’allattamento ai primi passi" il laboratorio organizzato insieme a Nido Gambero

“Dall’allattamento ai primi passi: l’importanza della relazione nello sviluppo del bambino” è il tema dell’incontro in programma giovedì 20 ottobre dalle 17 alle 19 al Centro per le famiglie del Comune di Modena, in via del Gambero 77. I professionisti del Consultorio di Modena forniranno informazioni sul servizio e risponderanno a dubbi e domande dei partecipanti. Nello specifico si parlerà appunto di salute e benessere della mamma e del bambino.

L’appuntamento dedicato ai Consultori familiari conclude il ciclo di incontri e conversazioni “Conosco la mia città”, promosso dal Centro per le famiglie per conoscere i servizi del territorio dedicati natalità e famiglie con bambini 0-3 anni, oltre che per promuovere la socializzazione tra neo-genitori.

L’incontro è gratuito su prenotazione e al momento dell’iscrizione occorre indicare se la partecipazione avverrà insieme ai figli e l’età dei bambini. Durante l’incontro è infatti previsto un laboratorio dedicato a bambini da 0-6 anni organizzato dalle educatrici dei Centri Bambini e Genitori del Comune di Modena e il Nido Gambero della Fondazione Cresci@mo per permettere ai genitori di partecipare attivamente alle conversazioni.

Per informazioni e prenotazioni: centroperlefamiglie@ mediandoweb.it o tel. 059 8775846.