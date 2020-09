"Le dame del Rinascimento”, defilè di abiti d’epoca, musica, luci e fuochi a Castelvetro

Il prossimo avrebbe dovuto ospitare a Castelvetro la tradizionale “Dama vivente”, la storica manifestazione biennale a cura della omonima associazione, ma purtroppo il permanere dell’emergenza sanitaria non lo permette. Tuttavia, a Castelvetro non hanno voluto rinunciare alle atmosfere rinascimentali programmate e quindi sabato 12 settembre, dalle ore 20,30, sulla centrale piazza Roma si svolgerà il defilé di abiti in stile rinascimentale della collezione “Fili d’oro a palazzo” dal titolo “Le Dame del Rinascimento”, rigorosamente su prenotazione e ad accesso contingentato.

A seguire, concerto del gruppo Ekos Vocal Ensemble di Vignola e gran finale con lo spettacolo di fuochi e luci a cura dell’associazione Dama Vivente.

«Nonostante la rinuncia obbligata alla Dama Vivente, abbiamo pensato che qualcosa si poteva e si doveva fare - dice Giorgia Mezzacqui, vicesindaco e assessore castelvetrese alla cultura. Nemmeno durante il lockdown le sarte volontarie di Castelvetro, all’interno delle proprie case, hanno smesso di cucire e la cosa più importante, al di là dell’evento in sé, è proprio questa: dare spazio e riconoscere il valore del lavoro a donne che 12 mesi all’anno creano e cuciono abiti rinascimentali in maniera del tutto volontaria».

Come si diceva: manifestazione a ingresso libero, ma contingentato con l’obbligo della prenotazione (tel. 338 3270960 - 333 5258128, anche per info) e nel rispetto dei protocolli sanitari previsti con distanziamento e mascherina. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà domenica 13 settembre.