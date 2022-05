"Danza l'Ape Curiosa", appuntamento al Piccolo Museo ProfumAlchemico di Modena

Il 14 maggio 2022, dopo due anni di interruzione a causa dell'emergenza sanitaria, torna la notte dei Musei anche al PRALC-Piccolo Museo ProfumAlchemico di Modena. Per questa occasione l’innovativo multiluogo, conosciuto anche come la casa dell’alchimista, offre la possibilità di effettuare una simpatica visita sensoriale dal titolo “danza de l’Ape curiosa”, con apertura gratuita al pubblico dalle 16 alle 20. Per l’occasione inoltre sarà presentato il nuovo menù dei percorsi esperienziali.



Il PRALC, l’originale multiluogo dedicato alla collezione delle essenze di nicchia del naso alchimista Anna Rosa Ferrari e ai suoi percorsi per la crescita personale, presenta ufficialmente “Danza de l’’Ape curiosa” e altri speciali percorsi sensoriali. Questi ultimi sono stati selezionati, tra i molti ideati da Anne Rose, con l’intento di soddisfare le esigenze di quei visitatori sempre più alla ricerca di nuova benefica energia interiore nell’attraversare costruttivamente questa nostra complicata epoca storica. La visita “danza de l’Ape curiosa” - della durata di circa 15 minuti - è adatta anche ai bambini. Per chi ne farà richiesta, saranno disponibili i menù autografati da Anne Rose.

L’appuntamento è al PRALC-Piccolo Museo ProfumAlchemico, in piazzale Torti 9, Modena, sabato 14 maggio 2022 dalle 16 alle 22 - ingresso gratuito - non è richiesta prenotazione. Info 059210020 – 3356188683 annarosa.ferrari@hotmail.it.

PRALC- Piccolo Museo ProfumAlchemico e profumeria di nicchia E’ il multiluogo che raccoglie oltre 300 differenti essenze naturali dell’arte profumiera, ecobio ed ecosolidali, tutte ideate e qui fatte a mano da Anne Rose, nonché testimonianze e documenti del nuovo metodo profumalchemico per conoscere tramite olfatto e profumi, ideato e sviluppato dal naso filosofo alchimista Anna Rosa Ferrari. E’ ispirato ad alcuni principi fondanti tra cui calare i visitatori nell’esperienza delle prismatiche nature del profumo e diffondere la didattica profumalchemica. Si presta a una grande varietà di esperienze sensoriali guidate. Il museo è provvisto di perfume shop e book shop.