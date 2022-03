Quattro appuntamenti di danza contemporanea all’interno della mostra "Salvatore Vitale. Decompressed Prism"

Domenica 3 aprile 2022 FMAV presenta Aether, una serie di quattro appuntamenti performativi di danza contemporanea all’interno della mostra in corso a Palazzo Santa Margherita Salvatore Vitale. Decompressed Prism.

L’evento è concepito in collaborazione con il CSI (Centro Sportivo Italiano) di Modena in occasione del progetto Materica: il movimento che semina cultura, e coinvolgerà quattro scuole di danza del territorio in coreografie ispirate alle opere dell’artista Salvatore Vitale, in una fusione tra arti visive e movimento.



Quattro esperienze performative, dentro e fuori la realta? virtuale attraverso lo spazio svuotato dei corpi, su cui riflette l’opera di Salvatore Vitale.

Quattro scuole di danza di Modena e provincia declineranno il tema della mostra portando la danza contemporanea e le sue contaminazioni su un palcoscenico culturale neorealista. Nulla e? piu? come appare, eppure tutto resta, come traccia insondabile del nostro passaggio materico nell’etere.



Le performance avranno come protagonisti giovani ballerini professionisti e semiprofessionisti delle scuole di danza affiliate al CSI di Modena, che promuovono l’attività sportiva attraverso la danza come espressione artistica e in quanto tale con una propensione alla qualità performativa e alla cultura estetica.



Per l’occasione, nella giornata di domenica 3 aprile, l’ingresso alla mostra Decompressed Prism sarà libero.

Performance ore 11:30

Interpreti allievi scuola di danza Backstage - Formigine (Mo); coreografie di Nadia Trevisi e Giuseppe Villarosa



Performance ore 15

Interpreti allievi dei corsi professionali de LaCapriola Formazione ModenaDanza; coreografie di Elisa Balugani, Francesco Gammino, Sara Monari, Martina Ronchetti



Performance ore 16:30

Interpreti allievi dei corsi professionali de LaCapriola Formazione ModenaDanza; coreografie di Francesco Gammino, Sara Monari, Martina Ronchetti



Performance ore 18

Interpreti allievi scuola di danza Tersicore e Khorovodarte; coreografie di Licia Baraldi.



FMAV - Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103, Modena

Ingresso libero (accesso con Super Green Pass, documento di riconoscimento e mascherina FFP2)



Informazioni

biglietteria@fmav.org | www. fmav.org

tel. In orario di mostra: 059 2032919