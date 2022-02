Carpi, musica e danza nel fine settimana del Teatro Comunale

Danza e musica nel fine settimana del Teatro Comunale di Carpi. Si comincia sabato 26 febbraio (ore 21) con la compagnia del coreografo franco-algerino Hervé Koubi protagonista dello spettacolo "Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde", dedicato al tema dell'origine della cultura mediterranea, un lavoro definito dalla stampa internazionale «spettacolare, sublime, e superlativo». Koubi, si legge nelle note della produzione, «ha concepito un gioiello che unisce la potenza ipnotica della parata da guerra e la precisione di un balletto classico e affronta la paura ancestrale dello straniero». I danzatori fanno vorticare le gonne come “dervisci”, brandendo lame e coltelli al suono della musica sacra di Mozart, Fauré e Wagner, mescolata con ipnotiche melodie tradizionali algerine, dialogando con il patrimonio musicale e spirituale dell’occidente; storie e culture che si mescolano al linguaggio della breakdance e dell’hip hop, «reinventati in maniera spettacolare, in un mix di generi dalla sensualità quasi spirituale».

Domenica 27 febbraio (ore 17) appuntamento quindi con la rassegna di musica classica, che propone agli appassionati “I Solisti Aquilani” insieme ai pianisti Maurizio Baglini e Axel Trolese. I due si esibiranno prima nel ruolo di doppi solisti nel Concerto per due pianoforti e orchestra K 365 di Wolfang Amadeus Mozart, poi come perno centrale nel “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Säens, un’opera buffa scritta in occasione di un martedì grasso, ironica rassegna di brani che descrivono in modo divertente le caratteristiche di alcuni animali, nascondendo allusioni irriverenti a personaggi dell’ambiente musicale parigino del tempo.

La formazione abruzzese ha superato il mezzo secolo di vita, con un repertorio che spazia dalla musica pre-barocca a quella contemporanea; per l’occasione “I Solisti Aquilani” sono affiancati dai maestri Baglini e Trolese, due validi esempi di generazioni diverse di pianisti.

Per le norme anti-Covid, in teatro si entra solo con “certificazione verde rafforzata” e mascherina Ffp2 (salvo eccezioni di legge).

