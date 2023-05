“Danzando in Tour”, tutto pronto per la finalissima al PalaPanini

Un’undicesima edizione che promette di avere un finale pirotecnico quella che Uisp Modena e il Comitato Amici del Parco hanno messo in scena in questo 2023 per ciò che concerne “Danzando in Tour”, la kermesse di danza che ha ormai raggiunto una valenza regionale ospitando scuole di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna-Lugo e Faenza, ma anche Ancona e diventando tappa di selezione per “Città in Danza”, la manifestazione nazionale Uisp le cui finali si svolgeranno a Roma.

Tornando a “Danzando in Tour”, la finalissima è stata presentata nella sala stampa del PalaPanini. "Siamo partiti nel 2011 – racconta Vera Tavoni, presidente Uisp Modena – con un’idea precisa di far esibire le scuole di danza del territorio assieme all’aiuto fondamentale degli Amici del Parco. La manifestazione si è ampliata in maniera naturale fino a pensare di far giudicare le esibizione dagli insegnanti delle scuole, prendendoli da fuori, e fino a diventare oggi un punto di riferimento regionale e ormai nazionale per la danza Uisp e non solo". Grazia Baracchi, assessora allo Sport del Comune di Modena, racconta di come l’amministrazione comunale abbia deciso di aprire le porte del PalaPanini a questa manifestazione: "Certo, parliamo del tempio del volley, ma è bello che la città possa riservarlo anche a iniziative come questa, di sport per tutti che danno lustro alla città e alle attività di base. Così il PalaPanini ospiterà “Danzando in Tour” ma anche i saggi di Ginnastica Allegria e della Panaro".

La parola, dopo il ringraziamento a Medica Plus, Ottica Dalpasso e Atlantic Academy, partner dell’evento, è passata a Emi Longagnani e a Simone Accietto, organizzatori di “Danzando in Tour” o e responsabili, che hanno raccontato numeri e discipile: "Nelle tre tappe di selezione tra Modena e Carpi si sono alternate sul palcoscenico ben 33 scuole di danza per un totale di oltre 800 ballerini e ballerine e 145 coreografie. In finale si esibiranno oltre 400 atleti in 102 coreografie che coloreranno tutto il PalaPanini dalle 10 del mattino fino a sera. Ci aspettiamo un numeroso pubblico per quella che sarà una festa della danza, con danze accademiche, urban, show coreografico, con attività collaterali gestite da World Child e tanti momenti distinti". L’ultima nota è per l’intento benefico: parte dell’incasso sarà devoluta all’associazione Ushac di Carpi, che si occupa di sport per diversamente abili.