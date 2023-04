Dargen D’Amico, i Subsonica e tanti altri ospiti per il 25 aprile a Cà Ranuzza

In occasione della ricorrenza del 78esimo anniversario della Liberazione, il 25 aprile l’Amministrazione comunale di Città di Castelfranco Emilia organizza un grande evento pubblico gratuito con esibizioni musicali e spettacoli di intrattenimento, al Parco Cà Ranuzza.

Si inizia alle ore 15.00 con l’esibizione sul palco dei Drunk Butcher, formazione modenese attiva dal 1999, che si distingue per le sonorità folk irlandesi e l’impegno civile.

Alle 15.30 circa è previsto l’intervento di Cecilia Sala, giornalista e scrittrice, che collabora con diverse testate nazionali e trasmissioni televisive, oltre a far parte della redazione de Il Foglio. Si prosegue alle 16.30 con l’intervento di Ascanio Celestini, attore, regista e scrittore che tratta temi come la diseguaglianza sociale, l’emarginazione e l’antifascismo. Il suo ultimo libro è "Radio Clandestina. Memoria delle Fosse Ardeatine".

Alle ore 17.00 si entra nel vivo dell’evento con una serie di esibizioni musicali, a partire da quella di Dargen D'Amico, rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano, fondatore dell'etichetta discografica indipendente Giada Mesi e giudice della XVI edizione di X-Factor, che si esibirà con alcuni brani e dj set.

A seguire, dalle ore 18.00 circa, prenderà il suo posto sul palco Samuel, il frontman dello storico gruppo italiano dei Subsonica, che si esibirà con alcuni brani propri e un dj-set.

“Per valorizzare un’importante e simbolica ricorrenza come l'anniversario della Liberazione d'Italia abbiamo pensato valesse la pena organizzare quest’anno un’ iniziativa importante, sia in termini organizzativi che di investimento – ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano -, che potesse permettere ai cittadini e cittadine, di tutte le età, di Città di Castelfranco e del territorio di riunirsi in un clima di festa, per condividere la memoria di una giornata che ha segnato la rinascita del nostro Paese”.

Il grande evento a Cà Ranuzza sarà solo il culmine di una serie di iniziative organizzate da Città di Castelfranco per l’anniversario della Liberazione, che prenderanno il via già da giovedì 20 aprile, per mantenere vivo il ricordo anche nei più giovani, con "Il 25 aprile dei ragazzi", un’iniziativa che prevede quattro appuntamenti: giovedì 20 aprile, alle ore 10.30, a Castelfranco Emilia con ritrovo in Piazza Garibaldi; venerdì 21 aprile, alle ore 10.15, a Manzolino con ritrovo presso il Monumento ai Caduti; venerdì 21 aprile, alle ore 14.00, a Gaggio con ritrovo presso la Scuola Deledda e lunedì 24 aprile, sempre alle ore 14.00, a Piumazzo con ritrovo presso la Scuola Tassoni.

“Costruire la memoria nelle scuole e ricordare l'importanza della festa del 25 aprile è parte della nostra idea di comunità che cresce – ha aggiunto l’Assessore alla Scuola Rita Barbieri -. Nelle sedi scolastiche del capoluogo e nei plessi delle frazioni domani decine di bambini/e inizieranno il loro cammino verso la festa della libertà. Ringrazio le nostre scuole, le docenti e tutto il personale e l’Associazione Anpi, senza la quale non sarebbe possibile costruire queste opportunità uniche e importanti, che offrono a ogni bambina/o la possibilità di comprendere il valore di chi ci ha donato la libertà".

Domenica 23 aprile si terrà invece una manifestazione in Piazza della Vittoria, dalle ore 10.00, con l'esibizione del Corpo Bandistico comunale, seguito dal corteo per le vie cittadine. La cerimonia si concluderà con la deposizione di una corona alla lapide dei 73 Caduti Partigiani Castelfranchesi Alzabandiera e al Monumento ai Caduti di tutte le guerre ai Giardini Pubblici Cav. Gildo Guerzoni.

Nella mattinata del 25 aprile stesso infine, a Piumazzo (ore 9.30), viene organizzato un ritrovo della cittadinanza presso i Giardini pubblici Dott. Giuseppe Nizzi con l’esibizione della Banda comunale, seguita dal corteo e deposizione di una corona al Monumento ai caduti di tutte le guerre presso il Torrazzo.