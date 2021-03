Chi ha ucciso il sindaco pescatore? Il fratello di Angelo Vassallo incontra gli studenti del Formiggini

Sabato 20 marzo alle ore 10.30, il Comune di Fiorano Modenese organizza un incontro pubblico, che si potrà seguire online, tra il Sindaco Francesco Tosi e Dario Vassallo, cittadino onorario fioranese. Nel dialogo sarà anche presentato il libro di Vassallo, scritto con Vincenzo Iurillo, “La verità negata. Chi ha ucciso Angelo Vassallo, il sindaco pescatore”, pubblicato il 3 settembre 2020 (PaperFIRST). Interverranno, inoltre, gli studenti del Liceo A.F. Formiggini di Sassuolo (nell’ambito del progetto d’Istituto “Cittadinando: diventare cittadini studiando”) e l'associazione studentesca “Renovation Crew”, del Dipartimento Arte dello stesso liceo.

Dario Vassallo è fratello di Angelo, un uomo ucciso con ogni probabilità dalla camorra nel 2010, quando era sindaco di Pollica, in provincia di Salerno. Per non rendere vano il sacrificio, che pagò con la vita l’impegno nel contrasto alla criminalità organizzata, Dario da anni cerca di far venire a galla la verità e di portare testimonianza di ciò che accade in certe zone d’Italia. La sua tenacia e la passione profusa gli sono valsi vari riconoscimenti, tra cui la cittadinanza onoraria proprio di Fiorano Modenese nel 2019.

Sarà possibile seguire l'evento attraverso i canali social FaceBook e YouTube del Comune di Fiorano Modenese e del Gal (GenerAzione Legale, progetto sulla legalità dedicato agli studenti).

Questa la nota di Dario Vassallo, relativa all’incontro con i ragazzi del liceo sassolese: “Ben 84 tra alunni e professori il 21 marzo 2019 si sono recati a Pollica, al cimitero, per salutare Angelo. Non sono solo ragazzi e professori, ma è un'intera comunità che da Sassuolo si sposta per omaggiare uno di loro. Grazie professore Frattura, grazie a tutti i professori dell'Istituto Formiggini e, un grazie e un bacio a tutti i ragazzi. Conosco tutti loro perché sono nel mio cuore”.