Davidson di Balletto Civile in scena al ridotto del Teatro Storchi

Nell’ambito di Carne, il focus sulla drammaturgia fisica di ERT / Teatro Nazionale a cura di Michela Lucenti, al Ridotto del Teatro Storchi è in programma Davidson, uno spettacolo tratto dalla sceneggiatura de Il padre selvaggio di Pier Paolo Pasolini, con la drammaturgia di Maurizio Camilli, protagonista in scena insieme al giovane performer Confident Frank. La pièce è una coproduzione di ERT / Teatro Nazionale con Balletto Civile, realizzata nella Stagione 2022/23 in occasione del progetto dedicato a Pasolini, Come devi immaginarmi.



Il Padre Selvaggio di Pier Paolo Pasolini è una sceneggiatura soltanto abbozzata, iniziata nel 1962 e pubblicata postuma nel fatale 1975. È la storia di Davidson, un giovane sensibile e acuto proveniente da una tribù dell’Africa, che incontra un insegnante progressista e tormentato – una figura di frontiera, alter ego dello stesso Pasolini – che cerca di dare ai suoi allievi un’istruzione moderna e anticolonialista. L’opera è incentrata sul conflitto che inevitabilmente si sviluppa tra l’insegnante e Davidson, diffidente verso il metodo innovativo e la cultura del suo docente. Il cuore del contrasto è il dilemma del rapporto tra bianchi e neri, che si amplia poi ai grandi temi della libertà e della democrazia, ma anche della difficoltà di comprensione fra culture e generazioni apparentemente distanti.

Quello dell’autore friulano è uno scritto breve e intenso, con una forte valenza politica oltre che poetica. Una sceneggiatura ibrida che unisce codici e linguaggi differenti, sviluppando così un grande potenziale espressivo. Una forma indefinita dalle forti qualità visive che si prestano alla messa in scena danzata, in un’irresistibile vertigine tra opera letteraria e teatro fisico.



Il ruolo di Davidson è affidato a Confident Frank, un giovane performer di talento incontrato da Balletto Civile durante il proprio lavoro sul territorio di Modena nell’autunno 2021. Accanto a lui, Maurizio Camilli, nel ruolo dell’insegnante. Il loro è, dunque, un dialogo a due voci, ciascuna contraddistinta da tonalità, colori, umori ben distinti: più morbide quelle dell’adulto, più dinamiche quelle del ragazzo.

Michela Lucenti conosce la compagnia di Pina Bausch attraverso i suoi danzatori Beatrice Libonati e Jan Minarik e alla Scuola del Teatro Stabile di Genova incontra la ricerca di Jerzy Grotowski negli insegnamenti di Thomas Richards. Dopo l’esperienza de L’IMPASTO Comunità Teatrale Nomade, nel 2003 fonda Balletto Civile e i primi lavori sono sostenuti e prodotti da CSS / Teatro Stabile d’Innovazione del FVG. Tra il 2005 e il 2007 la collaborazione con Valter Malosti ha portato alle creazioni The Sound of a Voice di Philip Glass, Disco Pigs di Enda Walsh, Nietsche/Ecce Homo, Macbeth, Venere e Adone da Shakespeare e Lazarus di David Bowie. Nel 2007 Ismael Ivo (al tempo direttore della Biennale Danza di Venezia) la chiama nello spettacolo Il mercato del corpo, e le commissiona Creatura (2008). Dal 2022 Michela Lucenti è artista associata di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, per cui cura la rassegna Carne. Nel 2022 debutta a VIE Festival con lo spettacolo Karnival, insieme a tutta la compagnia Balletto Civile, e con Davidson (concept e drammaturgia Maurizio Camilli, in scena insieme a Confident Frank). Ha da poco debuttato con Les Fleurs al Teatro Arena del Sole di Bologna.



Maurizio Camilli è diplomato all’Accademia Nico Pepe di Udine. Negli anni di formazione incontra molti pedagoghi importanti tra cui Danio Manfredini, Jurij Alschitz, Francois Kahn, Eugenio Allegri, Giovanbattista Storti, Francesco Origo, Carlo Boso. Nel 2000 è tra i fondatori di Balletto Civile e stretto collaboratore di Michela Lucenti, che affianca nella creazione degli spettacoli, occupandosi in particolare degli aspetti drammaturgici e musicali.



Balletto Civile è un progetto artistico nomade animato da una forte tensione etica, che si caratterizza per la ricerca di un linguaggio scenico totale, fondato nel 2003 da Michela Lucenti, Maurizio Camilli, Ambra Chiarello, Emanuela Serra, Francesco Gabrielli. Il lavoro del collettivo è stato sostenuto e prodotto dal CSS di Udine, Teatro Due di Parma, Teatro della Tosse di Genova e Neukoellner Oper di Berlino e ERT / Teatro Nazionale. Ha ricevuto riconoscimenti, tra i quali: il Premio ANCT nel 2010 e nel 2012; il CREOLE PRIZE nel 2010; Il Premio Internazionale Roma Danza nel 2011; il Premio Mydream nel 2012; nel 2016 il Premio Hystrio Corpo a Corpo; il Premio Danza&Danza Miglior Produzione nel 2017 per Bad Lambs. Nel 2020 lo spettacolo M.A.D. Museo Antropologico del Danzatore vince il premio Rete Critica nella sezione Danza e immagini.