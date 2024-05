Decibel Open Air: il 7 e 8 settembre a Bosco Albergati l'edizone 2024 del festival di musica elettronica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Dopo cinque edizioni a Firenze (la prima nel 2017) per questo 2024 Decibel Open Air, il festival di musica elettronica che riunisce migliaia di giovani ogni volta, diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti del genere di tutta Europa, si svolgerà in provincia di Modena: l'appuntamento è per il 7 e 8 settembre da mezzogiorno a mezzanotte a Bosco Albergati. Non è ancora stata resa nota la line up dell'evento, ma i biglietti per la due giorni sono già in vendita sul sito dedicato.

Considerando però che nel passato del festival troviamo nomi come Carl Cox, i Chemical Brothers, Paul Kalkbrenner, Ilario Alicante, Nina Kraviz, Peggy Gou, Marco Carola, Salmo e Lazza... c'è da aspettarsi grandi cose. Artisti di calibro internazionale che, negli anni, hanno fatto ballare migliaia di fan rendendo questo appuntamento uno dei più attesi per gli amanti del genere (l'edizione 2022 ha portato a Firenze oltre 50mila persone, il 30% delle quali provenienti dall’estero e quella del 2023 non è stata da meno) arriveranno a Modena per accendere i palchi (tradizionalmente sono tre) in una location unica nel suo genere, la Città degli Alberi.

Concepita negli anni '90 dall'architetto Cesare Leonardi, la Città degli Alberi è stata realizzata piantando tipologie specifiche secondo un preciso disegno architettonico, per un totale di 53 specie di alberi e 78 arbusti, tra cui spiccava la quercia, detta "albero della cattedrale". Gli esemplari più antichi e maestosi di queste querce costituivano già il cuore dell'antico parco di Villa Albergati. Il 7 e 8 settembre questo suggestivo ambiente incontrerà la cultura della musica elettronica di Decibel Open Air.